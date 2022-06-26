女星遭謀殺！母竟認嫌疑人當乾兒子　網爆親媽不是她

泰國女星Tangmo（妮達帕查娜維拉潘）於2月時與朋友搭船出遊，卻離奇墜河身亡，經警方調查後以意外身亡結案，沒想到之後卻出現翻轉，改以殺人案重啟調查。沒想到她的媽媽Panida，竟收了富豪嫌疑的泰銖3千萬（約台幣2500萬元）打算和解，還認對方為乾兒子，遭到砲轟，遭罵根本不是Tangmo的親媽，而這句話竟引出案外案，有消息傳出Tangmo的媽媽疑似另有其人，讓外界震驚不已。
Tangmo命案重啟調查後，被發現屍體傷處與同船的富二代Por的K2小刀類似，初步判定Tangmo可能是遭刺傷後被放血才被丟進河中，眼看案情逐漸水落石出，Tangmo的媽媽Panida卻突然拒絕控告同船的5位嫌疑人謀殺罪，稱不想把事情鬧大，更收了富二代嫌疑人的3千萬和解金，甚至收對方當乾兒子，讓調查此案的「泰國柯南」都忍不住爆氣怒轟：「妳真的是Tangmo的媽媽嗎？」
這一句話卻意外成真，事實上Tangmo的父母在她3歲時離婚，直到Tangmo走紅，Panida才與Tangmo相認，當時她拿出Tangmo的出生證明，澄清兩人確實為母女，但卻被發現證明文件中有問題，Tangmo的媽媽欄位中身分證為空白，一般來說只有兩種情況是空白，一是居住在泰國邊界沒有身分的鄉下人，二是海外人士。
而此事在今年3月時就爆出，內容提到10多年前一名叫Pairat的女子因交通意外重傷，臨死前喊著「Tangmo」，並透露很想見到親生女兒最後一面，但Tangmo表示不知情，Tangmo爸爸也未做回應，如今這件事再度被翻出，Tangmo媽媽Panida的律師解釋，提到30多年前可能相關程序並不嚴謹，Panida可能只是忘了帶身分證就沒填寫，可是這一說法依然讓外界存疑。