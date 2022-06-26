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明金成遺作演警察「全劇組都笑瘋」　遺孀有感：那就是他

▲明金成生前最後畫面曝光，遺孀看了相當有感。（圖／LiTV、樂鑫文化傳媒）
▲明金成生前最後畫面曝光，遺孀看了相當有感。（圖／LiTV、樂鑫文化傳媒）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-26 14:26:10

為了致敬明金成導演，《外送英雄》推出原汁原味30分鐘「明導拍攝初始篇（前導先行）」，製作團隊將明導其珍貴的掌鏡影像與客串畫面全公開，而正在坐月子調養的「明導夫人」Patty（明林沛締）也相當期待：「看到團隊把導演所拍的珍貴畫面集結，故事感動又歡笑，很希望能看到後續更完整的作品。」

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▲明金成遺孀抱著寶寶露出笑容。（圖／翻攝IG）
▲明金成遺孀Patty感謝《外送英雄》團隊。（圖／翻攝IG）
Patty透露明導客串警察那一幕，經典台詞『又是自己人』就是他本身的風格：「我真是百看不厭，導演每部作品我都很喜歡，因為他會跟我聊拍戲趣事，讓我感覺置身於現場般。」至於未來規畫，Patty期待能傳承導演志願，在影業上延伸這份精神：「因為劇本已經完成，原本計畫過完年陸續啟動執行，但事情發生太突然，所以我希望有能力實現導演想做卻還沒完成的夢，也謝謝大家對我們一家人的打氣。」

▲明金成在遺作《外送英雄》客串飾演警察。（圖／飆風影像提供）
▲明金成在遺作《外送英雄》客串飾演警察。（圖／飆風影像提供）
而該劇主角瑭霏、陳璽安與錢俞安接受專訪，聊到明導，3位異口同聲共感表示，導演是個親和力強又幽默的人，即使演員面對嚴肅又陌生的警界職涯領域，都能以淺而入深的方式解說，貼心的降低出演時的緊張感。

▲錢俞安、瑭霏與陳璽安（左至右）參與《外送英雄》。（圖／LiTV、樂鑫文化傳媒）
▲錢俞安、瑭霏與陳璽安（左至右）參與《外送英雄》。（圖／LiTV、樂鑫文化傳媒）
除了掌鏡，其中明導也客串警察一角，戲裡他懷疑同為警界人員的錢俞安是可疑份子，因此趨前臨檢，沒想到錢俞安一句「自己人…是自己人。」瞬間點燃明導的怒火，回敬：「自己人！又是自己人！」，短短幾分鐘的橋段卻令人捧腹不已，錢俞安透露明導在拍那場戲時，整個劇組都在笑，旁邊工作人員超歡樂：「因為他聲音真的太大，然後又是在一個滿安靜的夜晚，他太入戲，我記得我跟導演在搶一個發話機，那段拍完後導演滿喘的！導演是真正在喘。」

▲錢俞安回憶明金城客串警察一角。（圖／LiTV、樂鑫文化傳媒）
▲錢俞安回憶明金城客串警察一角。（圖／LiTV、樂鑫文化傳媒）

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