明金成遺作演警察「全劇組都笑瘋」 遺孀有感：那就是他
為了致敬明金成導演，《外送英雄》推出原汁原味30分鐘「明導拍攝初始篇（前導先行）」，製作團隊將明導其珍貴的掌鏡影像與客串畫面全公開，而正在坐月子調養的「明導夫人」Patty（明林沛締）也相當期待：「看到團隊把導演所拍的珍貴畫面集結，故事感動又歡笑，很希望能看到後續更完整的作品。」
Patty透露明導客串警察那一幕，經典台詞『又是自己人』就是他本身的風格：「我真是百看不厭，導演每部作品我都很喜歡，因為他會跟我聊拍戲趣事，讓我感覺置身於現場般。」至於未來規畫，Patty期待能傳承導演志願，在影業上延伸這份精神：「因為劇本已經完成，原本計畫過完年陸續啟動執行，但事情發生太突然，所以我希望有能力實現導演想做卻還沒完成的夢，也謝謝大家對我們一家人的打氣。」
而該劇主角瑭霏、陳璽安與錢俞安接受專訪，聊到明導，3位異口同聲共感表示，導演是個親和力強又幽默的人，即使演員面對嚴肅又陌生的警界職涯領域，都能以淺而入深的方式解說，貼心的降低出演時的緊張感。
除了掌鏡，其中明導也客串警察一角，戲裡他懷疑同為警界人員的錢俞安是可疑份子，因此趨前臨檢，沒想到錢俞安一句「自己人…是自己人。」瞬間點燃明導的怒火，回敬：「自己人！又是自己人！」，短短幾分鐘的橋段卻令人捧腹不已，錢俞安透露明導在拍那場戲時，整個劇組都在笑，旁邊工作人員超歡樂：「因為他聲音真的太大，然後又是在一個滿安靜的夜晚，他太入戲，我記得我跟導演在搶一個發話機，那段拍完後導演滿喘的！導演是真正在喘。」