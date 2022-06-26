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金馬女配嘆：北京好悲涼　網友見截圖驚呼：要被封殺了

▲郝蕾說話直率，曾怒懟章子怡。（圖／郝蕾工作室微博）
▲郝蕾說話直率，曾怒懟章子怡。（圖／郝蕾工作室微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-26 17:16:19

中國43歲實力派女演員郝蕾，曾多次入金馬獎，並以《第四張畫》奪得第47屆金馬獎最佳女配角，在影視圈屬於低調拍戲的類型。不過最近大陸疫情肆虐、人心慌亂，她心有感觸地在微信好友圈發文，感嘆「北京變得悲涼」，立刻被有心人士截圖，引發網友熱議，預測她這段發言恐引來封殺危機。

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▲郝蕾（中）曾跟台灣導演賴聲川（左）合作舞台劇。（圖／郝蕾工作室微博）
▲郝蕾（中）曾跟台灣導演賴聲川（左）合作舞台劇。（圖／郝蕾工作室微博） 
▲郝蕾雖未獲得影后頭銜，卻是觀眾心裡的實力派。（圖／郝蕾工作室微博）
▲郝蕾雖未獲得影后頭銜，卻是觀眾心裡的實力派。（圖／郝蕾工作室微博）
據陸網上最近瘋傳一張疑似郝蕾朋友圈的截圖，她到住家樓下大排檔吃飯，結果看到吃驚的3個景象，有男子拿著塑膠袋打包隔壁桌的剩菜、一位阿姨撿走店家的飲料瓶回收，甚至老伯將別桌沒喝完的水，倒入自己的水杯中，眼前卻放著空飯盒，空洞眼神充滿無力感，這些市井小民民不聊生的現象，讓她相當感慨。

郝蕾感嘆地說，在北京住了10幾年，也在街上吃過很多次飯，但從來沒有見過如此悲涼的場景，「這裡是北京啊，多麼繁華的首都地段都是如此的話，其他小地方可怎麼活下去？」虔誠皈依佛教的她，自問若是因果關係，不知要如何才能種善因、不再繼續食無味惡果。

▲郝蕾（中）在朋友圈發文感嘆時事惹議。（圖／郝蕾工作室微博）
▲郝蕾（中）在朋友圈發文感嘆時事惹議。（圖／郝蕾工作室微博）
▲實力力派演員郝蕾曾獲金馬肯定。（ 圖／郝蕾工作室微博）
▲實力力派演員郝蕾曾獲金馬肯定。（ 圖／郝蕾工作室微博）
在觀眾眼裡具有實力、文化的郝蕾，一向發言坦率無畏，曾在節目上表態不認同章子怡說的「演員天賦論」，不過，這條朋友圈內容讓網友相當驚訝，因為近來許多名人如金星、王思聰等人，都因批評中國時政被禁言，這種危險發言若踩到官方底線，恐怕對前途會有影響。目前該截圖在微博已被刪除，網友推測「估計是最後一次聽到這演員名字了」、「別發出來，保護她」、「她是很有良心的人」。

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