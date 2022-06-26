失戀11次、都是對方先離開　張曼玉：「我不會賴給命運」

兩岸三地的影視圈裡，張曼玉儼然是位傳奇。她不僅是兩岸三地公認的影后第一人；為一圓歌唱夢，被罵鴨嗓，依然無所懼具登台演唱；個人感情失戀11次、離過一次婚，56歲的她孓然一身。





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她戲路多變，傻白甜到新女性，女俠到妖精，她都能將角色成為經典，後輩女星們無人敢望其項背。攤開張曼玉的演藝履歷，左拿1座柏林影后，右捧3座金馬影后，頭上還頂1座坎城影后，知名影展三大桂冠全部集齊。





時尚圈裡，張曼玉也是人人追捧的對象，她風格多變，沒有名牌迷思，只要好看、不重複就行，每每現身精品活動，她的穿搭總能成為香港潮女們的聖經。從角色到穿衣，變，似乎是代表張曼玉的形容詞。人人都討厭人生充滿「變數」，但張曼玉卻懂得把這些變化視為遊戲，從中找到自處之道，其中包括她的愛情。





▲▼張曼玉(左)在《花樣年華》和梁朝偉的的對手戲，是影壇經典。（翻攝《花樣年華》劇照）

從18 歲出道到現在56歲，張曼玉38年內就談了11段戀情，也結過一次婚，但每段戀情都是失敗告終，且都是對方先離開。換算下來，平均3年多多，張曼玉大概就得情傷1次。這種「變化」在很多女人眼裡會視為「多舛」，有的女人可能就因此喪失了為愛勇敢的心。





張曼玉可不，她仍保持著對「真愛」的積極態度：「在各種各樣的地方，我會遇到各式各樣的人，有共同語言的，我就跟他多聊幾句，愛情可能就『呼』一聲爆發，一定要走出門，才會遇到愛情呀！」

灑脫且坦然，張曼玉的愛情觀，是每個女人都應該要讀的。「遇到挫折時，我不會賴在運氣，不會說自己『苦命』。每次受傷了，我都覺得是時候要我學些什麼了。」回憶前男友們，張曼玉坦言導演爾冬陞讓她愛上表演、演員梁朝偉幫助她演出最獨特的「蘇麗珍」一角、前夫阿薩亞斯為她量身電影《Clean》。





面對每段感情，張曼玉都心存感謝，她認為遇到變數時，我們可以傷心，可以生氣，但最終都要往光明面去看，「有人讓我失望，我都覺得是lesson（課題），這些人事物都在豐富我的一生，事後回想都會覺得滿精彩的。」





別把傷痕看做傷，它可以是一種象徵警醒的刻痕，不斷在累積你性靈的厚度，只要挺過這些傷害，你會長成更堅強的人。「我離過婚啊！試過了，試過了。」張曼玉不諱言自己「愛冒險」，很多事情都要自己走一遭，「20歲到60歲，我都覺得是女人們可以多做事情的時間，妳再不追求，要等什麼時候才去做？80歲都走不動了。」





年過半百的她總被媒體問到何時終結單身？紛紛認為她至今小姑獨處很「可惜」，每當這時候，張曼玉都說自己「試過了」，她笑道：「我現在就是在嘗試單身，單身很棒的地方是你有選擇的機會，我可以自己決定事情，我很享受，也不寂寞。」失戀？就當嘗試吧！失戀11次？也很好呀，至少我跟別的女人不同，我有11次的失戀經驗，11次的成長課題呢！瞧，張曼玉就是這麼樂天。





▲張曼玉即使被諷刺是鴨嗓，也要圓歌手夢。（影片截圖）

我深深相信，哪怕到60歲，張曼玉依然會開開心心談戀愛，無絲毫顧忌。

「愛情這種事，不可說，一說就錯，因為感情易變，人更易變。」

張曼玉早就參透了，人都會變，無論愛情、友情還是親情，因此在經營一段關係時，必須好好活在當下，享受現階段的「不變」。輾轉多段感情，有記者問過張曼玉會不會不敢談戀愛，她率性回應：「當我遇到另一個讓我心動的人，之前那個我會忘記得一乾二淨。」

不只是男人會變，女人也會變，張曼玉承認一旦對方心也不在了，乾脆放手找下一個願意跟她以心相待的人，她不會死守著一段感情不放。經營關係裡，我們要學習張曼玉，適時給自己設定「變」的停損點，當感受到另一半已經無心維繫感情了，不需要執念這麼深、緊抓著過去的回憶。誠如張曼玉所言：「就算回憶再美好，都已經過去了，多想這些沒有意義，我們應該要想想現況跟未來。」





原文刊登於2019年12月10日 更新於2022年6月26日



