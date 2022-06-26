葛斯齊爆空姐為他染病墮胎 林志炫氣炸：禍從天上來！
最強狗仔葛斯齊再度爆料，這次目標不是汪小菲和王力宏，而是美聲歌手林志炫，他近日在直播時提及林志炫有「暗病」，透露他曾有一個空姐女朋友為他得了不該得的病，甚至因此墮胎，引發網路熱議，迅速登上微博熱搜第一，林志炫今（26）日也親上火線澄清，反擊「人在家中坐，禍從天上來？」
林志炫傳結婚生子消息已久，2008年初空姐Sara出面爆料，指控和林志炫交往6年，對方屢次劈腿，害她精神受到打擊，甚至提出體檢報告，表示因對方染上HPV（人類乳突病毒）及子宮頸癌癌前病變，也被傳染「陰蝨」，因此為他墮胎。
不過，林志炫後來拿出2月做的體檢報告，澄清性器官並無異常，坦承兩人曾交往過，但個性不合分手，直到2006年女方自稱罹癌，希望他能相伴至最後一程，雙方恢復聯繫，Sara卻進一步提出生小孩要求，他才發覺事情不對勁遠離她。直到2019年，林志炫被偷拍到與家人同框，才承認和乾妹妹交往20年，已經有一個讀國中的兒子，公開接受外界祝福。
這次葛斯齊重提舊事，迅速登上微博熱搜排行榜，林志炫相當氣憤，表示「2008年為了這個子虛烏有的指控，特別出示健康檢查報告以證清白，如今一個早已澄清的舊聞，時隔14年被人翻出對我造成二次傷害，何其無奈！如此佔用公共資源的狗仔爆料，如此為了個人流量無底限寄生消費藝人，對娛樂圈真的有意義嗎？」獲得網友力挺，認為葛斯齊拿澄清過的舊聞來炒，不是明智之舉。