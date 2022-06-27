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夏季絕不能少的就是白T的穿搭組合了，幾乎所有風格都能搭的白T不僅簡單就能創作出經典時尚感，悶熱的夏季穿上還能不至吸熱達到涼爽的體感與視覺效果。外出旅遊帶上白T可以搭配率性的牛仔褲或日常的休閒褲，都能簡單穿出好看的時尚感，輕薄的上衣也完全不佔空間。
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TIP２｜牛仔不怕髒
牛仔褲一樣是不退流行的好搭單品，尤其夏季旅遊時帶上牛仔褲好穿更能不怕髒。如果想凸顯線條曲線，可以選擇貼身且針對身形做出剪裁的牛仔褲，想為穿搭打造更特別的風格，也可以選擇褲腳有特殊設計的牛仔褲，都能輕鬆為穿搭加分，耐穿又好走的牛仔褲更能讓旅遊更舒適。
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TIP３｜背心多風格
如果夏季旅遊不想帶太多衣服，輕薄又好穿的背心是不錯的選擇。不論是貼身背心、設計造型背心，只要選擇經典色系，搭褲裝、裙裝都很合適。材質上除了常見的棉質，絲質也很適合悶熱的夏季，更能打造出不同棉質背心的優雅感。如果單穿背心太露比較害羞，外搭一件小外套也能時尚又不怕入夜著涼喔！
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TIP４｜襯衫隨妳穿
悶熱的夏季來件輕薄的襯衫除了防曬之外也能為穿搭加分，不論是當作外套照在背心或上衣外，或是選擇涼感絲質的襯衫，直接當作上衣率性穿上，都能呈現簡單的時尚感。如果不想帶太多件衣服出外旅行，襯衫也能穿出多種風格，單穿、當外套搭配、綁起衣角做造型，都能用一件衣服打造不同穿搭美感！
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TIP５｜洋裝簡單美
夏季旅遊想好看又不佔行李空間，一件式的洋裝就是首推的單品了。不論是造型式或單一色系的洋裝，都能輕鬆穿出不同的時尚美感。夏季穿搭挑選洋裝除了看重洋裝的材質必須輕薄透氣，合適身高的長度也能讓整體比例更加修長，腰身如果有剪裁或綁帶設計，更能凸顯出完美的身材比例喔！
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TIP６｜墨鏡超有型
夏季旅遊穿搭絕不能錯過的單品就是墨鏡了，任何風格的穿搭再戴上合適臉型的墨鏡，都能直接讓時尚感再升級！想增添明星氣息可以選擇大鏡面的墨鏡，想走個性路線則可以選擇圓形或更前衛造型的款式。此外，墨鏡的配件也很適合盤起髮型後配戴，看來不僅更加俐落，也能有效遮光並減少頭髮散落的悶熱感。
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TIP７｜涼拖率性走
一雙好看又耐穿的涼拖鞋，不僅能為造型加分，也能讓夏季旅遊更輕鬆。選擇合適腳型的涼拖非常重要，一般腳型的朋友可以選擇簡單卻有設計感的款式，腳型較寬的朋友則可以選擇夾角設計的涼拖，讓整體視覺變得更加修長。如果希望涼拖能提升整體比例，也可以考慮選擇適當的高跟涼拖來搭配。
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原文出處 : ReadyGo 夏季旅行穿搭法則：７個短長途旅遊穿搭小技巧 單品混搭出超高時尚感！
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