我是廣告 請繼續往下閱讀
圖／@wm.liu.98
位於台中的國立台灣美術館園區廣闊，以台灣美術為主要的展示主題，除了有常設展之外，也會隨著檔期推出不同的特展。入內參觀不需要購票，除了室內的展覽之外，室外也有許多大型的雕塑作品可以欣賞。不論是想要更了解台灣美術、想要培養藝術鑑賞力，或者是想要在國美館外面的雕塑園區、綠地公園走走逛逛都可以。
圖／@wm.liu.98
圖／@readygo
地址：台中市西區五權西路一段2號
開放時間：週二～週五 09:00-17:00、週六～週日 09:00-18:00
國立台灣美術館 官網、臉書專頁
延伸閱讀：【宅在台中｜西區】台中精華地段這樣玩！野餐、市集都在這
Overture序曲 國美12
圖／@mikapai1123
逛完了國美館精彩的展覽之後，可以到附近的咖啡廳 Overture序曲 國美12 喝茶吃甜點，純白色的外觀，搭配上日式風格的內裝，營造出了溫暖的氛圍。店內有多款千層蛋糕和乳酪蛋糕可以選擇，提供的品項每天會不太一樣，如果有特別想要吃的口味也可以事先詢問店家或是預定。
圖／@mikapai1123
地址：台中市西區五權路2－72巷12號
營業時間：週一～週日 12:00-19:00
Overture序曲 國美12 臉書專頁
延伸閱讀：【台中美食】濕濕綿綿好幸福！特蒐8間難以忘懷的巴斯克乳酪蛋糕
審計新村
圖／@photo_116th_warehouse
從國美館後方走路五分鐘左右就可以抵達台中的知名景點審計新村，由省政府時期審計處的員工宿舍改建而成，目前已成功轉型為新興文創聚落。審計新村內有許多風格獨具的店舖進駐，從咖啡廳、甜點店、冰淇淋店，到文具店、選物店等讓人看了目不暇給，每到了假日，更會不定期舉辦市集和活動，總會吸引許多人前往。到國美館參觀完偏靜態的藝術作品後，不妨到審計新村走走，逛逛充滿活力的市集與小店，感受不同台中的魅力！
地址：台中市西區民生路368巷
*營業時間依各店家為主
延伸閱讀：【台中景點 | 西區】審計新村。文青打卡新提案。老眷村翻玩新風貌!
美軍豆乳冰
圖／@alicesfoodie23
在感受完台中溫暖的陽光後，不妨來碗透心涼的冰，讓自己消暑解渴。美軍豆乳冰民生店位於審計新村附近，店內的冰品和甜品都是依循古法、以台灣在地的原料精心製成。如果在附近逛累了，除了可以到店裡來碗豆乳冰或是古早味甜品外，也可以外帶到國美館外圍的草地上享用！
地址：台中市西區民生路380-2號
營業時間：12:00-21:00 (日、一公休)
美軍豆乳冰 臉書專頁
延伸閱讀：全台特色冰店推薦｜6間日式刨冰、台式冰店降溫沁涼炎夏 望海看落日絕美夕陽！
感傷唱片行
圖／@ams_lin
圖／@ams_lin
隱身巷弄的感傷唱片行內是全台唯一的卡帶唱片專賣店，一走進店裡，就能夠看到一整面擺著卡帶唱片的展示牆。店內除了展示、販賣卡帶唱片之外，也有提供茶飲、甜點，聽著卡帶流洩而出的音樂聲，有如走進了時光隧道，復古的風格讓人懷念。如果時間許可，不妨到感傷唱片行內聽聽音樂，感受一下卡帶唱片的魅力。
圖／@ams_lin
地址：台中市西區美村路一段564巷12號
營業時間：週一～週日 13:00-18:00
感傷唱片行 臉書專頁
延伸閱讀：【台中美食】濕濕綿綿好幸福！特蒐8間難以忘懷的巴斯克乳酪蛋糕
【更多台中景點推薦】
- 【台中咖啡廳｜新社】推薦5家隱藏版咖啡廳 在小森林裡享用咖啡清香
- 台中霧峰景點｜隱藏版校園秘境！亞洲大學現代美術館 看展拍照輕旅行推薦
- 台中｜梧棲文化出張所 迷人日式老宅民宿 浴衣體驗在地小京都氛圍！
- 【台中景點】古老榕樹下的日式文學館 享受展覽與禪學的滋潤！
原文出處 : ReadyGo 台中景點推薦｜親子情侶台中一日遊 國美館及附近景點推薦 文藝小店探索卡帶的魅力！
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]