泰國解除口罩禁令引熱議　外國遊客分享看法

泰國總理帕拉育(Prayut Chan-ocha)在23日晚上於皇家公報刊憲，宣布結束去年6月至今的全國口罩令，並允許酒吧等夜店延長營業時間。他在聲明中表示，雖然解除禁令，但呼籲慢性疾病人士出席集體活動時繼續戴口罩，以免感染新冠肺炎。
根據法新社報導，政府的解除口罩令公布後，並未立刻在大街上觀察到顯著改變，人民早已習慣戴著口罩出門和聚會。不過，許多人都支持這項解除令，「免除戴口罩的新規定可以讓人們回歸到正常生活，我相當贊同。」26歲的自由接案者Supanya Pajaree說，並快樂地享受沒有口罩的疫後新生活。然而另一名來自美國的遊客Jake Lucchi表示他雖然很支持口罩禁令解除，不過自己目前還是會選擇在出門時戴上口罩。「我在美國時不習慣戴口罩，但來泰國後發現大多數人都戴著口罩，這幾天禁令解除，但人們依然戴著口罩，我想尊重大多數人的意見。」Jake Lucchi受訪時說。據悉，泰國政府免除口罩令最大的原因是希望能藉此吸引更多外國遊客前來，期盼能刺激觀光業復甦。
泰國政府在7月1日起將全面取消泰國通行證，遊客也不需再購買保險，讓入境泰國的手續更加便利。但仍需提供疫苗接種證明或ATK陰性證明，或是抵達時接受ATK檢測為陰性後，才能入境。除此之外，娛樂場所營業時間確認延長至凌晨2時；而除了部份高風險場所，所有場館都不必再實施體溫檢測。
而原先架設的泰國通行證網站仍會存在，不過7月1日起將用於不同的目的，若外國遊客在泰國旅遊期間確診或有症狀，可使用該網站回報症狀，相關實施細節將待當局進一步公布。
※【NOWnews 今日新聞
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