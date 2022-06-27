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俄百年首次外債違約成真？路透：台灣持有人未收到付款

▲由於被制裁後缺乏支付途徑，恐使俄羅斯出現逾1世紀以來首次重大外債違約。圖為俄羅斯央行。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於被制裁後缺乏支付途徑，恐使俄羅斯出現逾1世紀以來首次重大外債違約。圖為俄羅斯央行。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-27 14:41:37

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，西方陣營對其祭出一系列制裁，企圖將俄羅斯排除於全球金融體系之外。信用衍生品裁定委員會（The Credit Derivatives Determinations Committee, CDDC）本月初曾裁定，俄羅斯未支付1筆美元債券應計利息190萬美元，恐構成外債違約風險。過不到1個月，就傳出有債權人在寬限期後確實未收到利息，可能使莫斯科步入逾1世紀以來，首次重大外部主權違約的軌道。

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根據《路透社》報導，有問題的是2檔債券合計1億美元的利息支付，其中1檔以美元計價，另1檔以歐元計價，支付期限原本在5月27日，有30天的寬限期，將在今天到期。

2位未具名人士向《路透社》透露，雖然俄羅斯債券在台灣所持債券中，占不到0.5％，但在寬限期於週日晚間到期後，俄羅斯歐洲債券的一些台灣持有人，仍沒有收到應付的債券利息。其中1人表示，這些歐洲債券沒有「用盧布兌付」的條款，「利息不能以盧布支付」。

自從入侵烏克蘭以來，莫斯科一直處於違約風險之中，西方列強凍結了俄國在國外持有的數千億美元外匯儲備，並將其大部分銀行系統與全球市場區隔。

克里姆林宮一再表示，俄羅斯沒有理由違約，只是因為制裁而無法向債券持有人匯款，並指責西方試圖將違約事件導往人為方向。確實，大多數的外債違約通常是由「沒有償還能力」、「沒有償還意願」2種原因導致，但像俄羅斯這次意願和能力兼具，卻因缺乏還款渠道導致違約的情況實屬罕見。

由於俄羅斯現在很難在國際金融市場上借貸，加上自身石油和天然氣收入相當豐富，因此即使被正式宣告違約，也偏向是象徵性質，但這種紀錄可能會在未來提高俄國借款的成本。

自1998年金融危機以來，俄羅斯還沒有發生任何類型的違約，至於上一次出現重大外幣債務違約則是在1918年，原因是當時的布爾什維克（Bolshevik）革命領袖列寧（Vladimir Lenin），拒絕承認被廢黜的沙皇政權義務。

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