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阿Ken懶理緋聞標籤「積極徵嫂」　安心亞眼神露出敵意

▲阿Ken懶理緋聞標籤積極徵嫂。（圖／中天提供）
▲阿Ken懶理緋聞標籤積極徵嫂。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-27 20:30:00

節目《同學來了》本集討論「『她們』的美不輸安心亞！Ken嫂空缺爭奪賽」霸榜韓劇《社內相親》話題不斷，這讓製作單位特別為單身許久的主持人阿Ken舉辦「棚內相親」，張立東強調節目單位對女來賓的條件篩選非常嚴格，雖然阿Ken明顯藏不住笑意，但他也很在乎安心亞的感受：「這算是一個前、後任的交接儀式，妳要卸任了，心情怎麼樣？」安心亞則笑著說能擺脫緋聞女友的標籤很開心。

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▲阿Ken（左至右）、安心亞和張立東主持節目《同學來了》。（圖／中天提供）
▲阿Ken（左至右）、安心亞和張立東主持節目《同學來了》。（圖／中天提供）
▲安心亞坦言能擺脫阿Ken緋聞女友的標籤很開心。（圖／中天提供）
▲安心亞坦言能擺脫阿Ken緋聞女友的標籤很開心。（圖／中天提供）
有節目班底希望阿Ken與安心亞這對緋聞CP能成真，因此向2人提問：「什麼時候交往？」但安心亞的回應卻很走心：「他現在坐在這邊要聯誼了，答案不是很清楚了嗎？」詹惟中則以面相學的角度給阿Ken建議：「我從命盤裡面看出他是很有質感的男人，他喜歡來自於異地的女孩子，但夫妻在一起，面相還是要互補，你要挑額頭高一點的，代表她有長輩緣、孝順父母，耳朵也要大一點，代表有福氣。」但阿Ken卻認為詹惟中的建議，似乎都在暗指安心亞就是他的真命天女，詹惟中則解釋：「心亞耳朵是長的，代表長壽，如果你們在一起的話，妳會活得比他久！」

來參與相親的女來賓，為了博得阿Ken歡心，紛紛使出渾身解數，有人大展廚藝，也有人大秀舞技，甚至有身材火辣的女來賓，透過雙人瑜伽拉近與阿Ken的距離，看著阿Ken沉浸其中，張立東連忙提醒：「心亞在看！」而安心亞笑而不語的模樣，更讓張立東覺得不寒而慄，還形容自己像在「捉姦」現場，詹惟中也看出安心亞在吃醋：「安心亞表情越凝重，表示這個條件越好，有敵意！」阿Ken則跳出來緩頰：「妳這樣盯著我看，好像叫我選妳一樣！」

▲詹惟中看出安心亞在吃醋。（圖／中天提供）
▲詹惟中看出安心亞在吃醋。（圖／中天提供）

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