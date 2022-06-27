阿Ken懶理緋聞標籤「積極徵嫂」 安心亞眼神露出敵意
節目《同學來了》本集討論「『她們』的美不輸安心亞！Ken嫂空缺爭奪賽」霸榜韓劇《社內相親》話題不斷，這讓製作單位特別為單身許久的主持人阿Ken舉辦「棚內相親」，張立東強調節目單位對女來賓的條件篩選非常嚴格，雖然阿Ken明顯藏不住笑意，但他也很在乎安心亞的感受：「這算是一個前、後任的交接儀式，妳要卸任了，心情怎麼樣？」安心亞則笑著說能擺脫緋聞女友的標籤很開心。
有節目班底希望阿Ken與安心亞這對緋聞CP能成真，因此向2人提問：「什麼時候交往？」但安心亞的回應卻很走心：「他現在坐在這邊要聯誼了，答案不是很清楚了嗎？」詹惟中則以面相學的角度給阿Ken建議：「我從命盤裡面看出他是很有質感的男人，他喜歡來自於異地的女孩子，但夫妻在一起，面相還是要互補，你要挑額頭高一點的，代表她有長輩緣、孝順父母，耳朵也要大一點，代表有福氣。」但阿Ken卻認為詹惟中的建議，似乎都在暗指安心亞就是他的真命天女，詹惟中則解釋：「心亞耳朵是長的，代表長壽，如果你們在一起的話，妳會活得比他久！」
來參與相親的女來賓，為了博得阿Ken歡心，紛紛使出渾身解數，有人大展廚藝，也有人大秀舞技，甚至有身材火辣的女來賓，透過雙人瑜伽拉近與阿Ken的距離，看著阿Ken沉浸其中，張立東連忙提醒：「心亞在看！」而安心亞笑而不語的模樣，更讓張立東覺得不寒而慄，還形容自己像在「捉姦」現場，詹惟中也看出安心亞在吃醋：「安心亞表情越凝重，表示這個條件越好，有敵意！」阿Ken則跳出來緩頰：「妳這樣盯著我看，好像叫我選妳一樣！」