兒童「長新冠」達38人！醫提醒：就醫時應先告知確診日期

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對此，麥建方說明，各國對於長新冠的定義都不相同，WHO定義為感染後3個月內，持續超過2個月的症狀，英國是確診後4週至12週以上仍有症狀，美國為4週以上還有症狀，從現有確診49萬例兒童中，38人有長新冠，「大概看起來比例是低的」，可是本土Omciron疫情是從3、4月開始，5月起才有較多兒童個案，「我們還沒有累計到足夠4週12週的觀察期」，因此是否會有更多長新冠兒童個案，仍需要持續觀察。
麥建方指出，長新冠症狀有疲勞、記性差、呼吸症狀、睡眠症狀、關節疼痛等，6至12歲以上兒童可以自己描述，可能比較容易判別，但6歲以下兒童無法自我描述，就會顯得相當困難。他說明，「長新冠的症狀指的是，你沒有明確的器官受損的長期後遺症，但仍然有那個系統的症狀的才算」，例如若有嚴重肺炎，嚴重肺炎後呼吸不好，這就算是肺炎的後遺症，不能列為長新冠，但若感染期間，肺部無特別問題，卻在感染4至12週後出現容易喘、咳，可能可列為長新冠。
麥建方進一步解釋，孩子若本來有氣喘、容易咳嗽，因為疫情期間長期戴口罩，沒有感冒減少咳嗽，僅在天氣變化時偶有咳嗽，但在感染後又開始易咳，「這個時候醫生可能就要提高警覺，這個咳嗽如果我沒有辦法用氣喘來解釋，他可能就是長新冠」，又或是氣喘治療後已經很穩定，卻在感染後又容易發作，本來穩定的病況變得不太穩定，也可能是長新冠，都要請醫師判斷。
麥建方認為，有時家長難以判斷，最好的辦法就是帶著孩子去找孩子最熟悉的家庭醫師診療，孩子從出生之後都會連續性的打疫苗、做健康檢查，醫生會比較清楚孩子本來的身體狀況，知道孩子的發展曲線是否有突然變差，像是腦霧、學習等不易被問出的問題，就可靠醫師的連續性觀察判別。
麥建方強調，兒童就醫時，務必要告知醫師確診日期，讓醫師可以記錄病例、提高臨床警覺，判斷是否有MIS-C（孩童多系統炎症候群）或是長新冠。他也提醒，在兒童感染4週後，尤其是12週以後出現的症狀，比較認為可能是長新冠，例如兒童以前不太會說有關節痛，但在感染12週後，兒童長說有關節痛，或是本來孩子是「運動小健將」，現在卻常說容易疲累、腳酸、易喘、無力，或是感染4至12週容易昏沉、學業成績越來越差、不容易專注、考試成績明顯落後一大截、發育倒退停滯就要特別注意。
在治療方面，麥建方提到，首先醫師會用症狀區分器官是否曾經受損，曾經受損就會規屬後遺症對應科別，或會轉介給復健科醫師治療，不論兒童現在身體狀況是否與新冠相關，「我們歸零思考，先去看孩子身體到底是哪一段有問題，他的身體的問題可以歸咎於哪個器官受損，或哪個器官有問題的」。
麥建方也暖心提醒，兒童只要有去復健跟治療，絕對會好過沒有復健治療行為，除了少數特別病人，多數病人都能康復到病前的水準，在日常生活中不會察覺到任何異狀，家長不用特別擔心。
「盡快回復正常生活就是最好的治療！」麥建方建議，兒童染疫解隔之後，應快速回到學校就學，像是學校學習是很好的刺激，到外面走動跑跳，也可以訓練肌肉關節鏈結，並要正常均衡飲食，避免垃圾食物，這些作為就能補充到足量營養與維生素，不需要再額外補充營養品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。