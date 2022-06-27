孫藝真認愛玄彬到當媽「不靠老公和老闆」！有事全自己來
韓星玄彬、孫藝真3月結婚後，今（27日）宣布升格當爸媽，孫藝真更透露周遭的人都不知她懷孕，今透過IG一起告知大家與記者。其實她從認愛、結婚到懷孕都不靠公司對外宣布消息，對比未使用社群軟體，一切發言皆透過公司回應的老公，孫藝真親力親為的暖舉，獲得網友一片讚賞。
玄彬、孫藝真2021年1月1日宣布交往，當時孫藝真親自在IG認愛，她語無倫次寫下：「新年來了，第一次不是因為工作，而是以我的私事擺在大家面前，不知道為什麼，覺得有點害羞...恩...沒錯，就變這樣了，哈哈，恩...雖然不知道該說什麼，但還是覺得要跟大家說些什麼，但覺得很奇怪又很尷尬，很感謝遇到對的人，我會努力讓愛延續下去，大家給我的支持與喜愛，我也會放心裡珍藏，希望新年大家好事連連，身體健康。」
直到2人今年2月宣布結婚，因為是人生大事，孫藝真亦在IG用韓、英2語言發文對海內外粉絲交代，「我有了可以陪伴我一生的人，是的..就是大家認為的那個人，只要跟他在一起，就很溫暖又踏實，感謝將我們的緣分變成命運，請各位祝福我們的未來」；如今孫藝真升格當媽，仍然不透過公司對外宣布，韓媒、周遭朋友都不知情，皆從她IG得知，寵粉舉動十分感人。