COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台股終場下跌108點　IC設計、PCB族群疲弱

▲台股今（28）日開低走低，早盤一度跌至15375點，終場下跌108點，收在15439點，跌福0.70%，成交金額新台幣2332.84億元。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（28）日開低走低，早盤一度跌至15375點，終場下跌108點，收在15439點，跌福0.70%，成交金額新台幣2332.84億元。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-28 14:10:022022-06-28 14:10:48

美股4大指數昨（27）日全面收黑，台股今（28）日開低走低，早盤一度跌至15375點，終場下跌108點，收在15439點，跌福0.70%，成交金額新台幣2332.84億元；權王台積電終場下跌1元，收在497元；貨櫃三雄陽明續漲，長榮、萬海收在平盤；IC設計、PCB族群弱勢，創惟甚至打入跌停板。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美股道瓊指數27日下跌62.42點，跌幅0.2%，收在31438.26點；那斯達克指數下跌83.07點，跌幅0.72%，收在11524.55點；標普500指數下跌11.63點，跌幅0.3%，收3900.11點；費城半導體指數下跌5.0 點，跌幅0.18%，收2713.5點。

台股今（28）日開低走低，早盤跌逾170點，最低來到15375點，終場下跌108點，收在15439點，跌福0.70%，成交金額新台幣2332.84億元；權王台積電早盤一度站回500元，下跌1元，收在497元；聯發科大破底，終場下跌27元，收在651元，跌幅近4%。聯電終場下跌2..45%，唯鴻海、大立光終場小漲1％內。

貨櫃三雄的部分，陽明續漲，終場上漲6.50%，萬海、長榮則守在平盤位置，長榮明（29）日除息，今日總成交量達26萬張；今天鋼鐵股一片綠油油，東和鋼鐵終場跌逾2%，中鴻、春源跌逾1%，中鋼、第一銅跌約1%，唯世紀鋼、中興剛終場小漲1%內。

今日元宇宙概念股漲跌互見，位速終場漲逾4%，建達漲逾2%，威盛漲逾1％；宏達電紅翻黑，終場下跌1%內；IC設計、PCB族群弱勢，像是創惟終場打入跌停板，九暘、鈺太、力旺皆跌逾6%。

電價漲幅8.4%　經濟部：可讓台電燃料壓力減少290億

工商協進會吳東亮看電價調漲　建議應有配套如免稅等措施

大戶電價調升15%　商總許舒博：9月再看有否空間調降

平均電價漲8.4%非歷年最高？回顧過往重大漲幅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀