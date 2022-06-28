台股終場下跌108點　IC設計、PCB族群疲弱

美股4大指數昨（27）日全面收黑，台股今（28）日開低走低，早盤一度跌至15375點，終場下跌108點，收在15439點，跌福0.70%，成交金額新台幣2332.84億元；權王台積電終場下跌1元，收在497元；貨櫃三雄陽明續漲，長榮、萬海收在平盤；IC設計、PCB族群弱勢，創惟甚至打入跌停板。
美股道瓊指數27日下跌62.42點，跌幅0.2%，收在31438.26點；那斯達克指數下跌83.07點，跌幅0.72%，收在11524.55點；標普500指數下跌11.63點，跌幅0.3%，收3900.11點；費城半導體指數下跌5.0 點，跌幅0.18%，收2713.5點。
台股今（28）日開低走低，早盤跌逾170點，最低來到15375點，終場下跌108點，收在15439點，跌福0.70%，成交金額新台幣2332.84億元；權王台積電早盤一度站回500元，下跌1元，收在497元；聯發科大破底，終場下跌27元，收在651元，跌幅近4%。聯電終場下跌2..45%，唯鴻海、大立光終場小漲1％內。
貨櫃三雄的部分，陽明續漲，終場上漲6.50%，萬海、長榮則守在平盤位置，長榮明（29）日除息，今日總成交量達26萬張；今天鋼鐵股一片綠油油，東和鋼鐵終場跌逾2%，中鴻、春源跌逾1%，中鋼、第一銅跌約1%，唯世紀鋼、中興剛終場小漲1%內。
今日元宇宙概念股漲跌互見，位速終場漲逾4%，建達漲逾2%，威盛漲逾1％；宏達電紅翻黑，終場下跌1%內；IC設計、PCB族群弱勢，像是創惟終場打入跌停板，九暘、鈺太、力旺皆跌逾6%。