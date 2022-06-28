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《雷神索爾4》全裸無碼！克里斯漢斯沃脫光：練了11年

▲克里斯漢斯沃在《雷神索爾：愛與雷霆》裸臀上陣。（圖／翻攝MarvelTW YouTube）
▲克里斯漢斯沃在《雷神索爾：愛與雷霆》裸臀上陣。（圖／翻攝MarvelTW YouTube）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-06-28 14:09:262022-06-28 15:30:26

在漫威電影《雷神索爾：愛與雷霆》預告中，索爾被宙斯一不小心施法過當脫光光，克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）首露健美身材背面全裸，引起各界矚目熱議，不過尺度受限的普遍級打碼版，卻讓人對於無碼版本心癢至極。導演塔伊加維迪提宣傳受訪時，便一解影迷揣測期待之苦，親口證實雷神電臀無碼全見版，將在電影正片中毫無遮掩一覽無遺。

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克里斯漢斯沃在首映會上「語重心長」地說：「花了11年苦練才修成這個『正果』，每一集都脫掉一件衣物，直到這集脫到一件不剩。」同時也揭發維迪提對自己心懷不軌：「這一切都是他的算計。」攝影指導貝瑞巴茲伊多因也補充說：「他的臀部真的超難拍，因為讓所有工作人員都分心目不轉睛。」

▲《雷神索爾：愛與雷霆》克里斯漢斯沃的屁股超難拍。（圖／翻攝MarvelTW YouTube）
▲《雷神索爾：愛與雷霆》克里斯漢斯沃的屁股超難拍。（圖／翻攝MarvelTW YouTube）
在全球記者會上，克里斯漢斯沃也真情流露地敘述在8部漫威電影中飾演索爾的心境轉變：「我們歷年來都經歷了不少改變，能夠與他一同成長交集相當有趣。」他也透露童心未泯的他能和索爾融為一體，全歸功於不按牌理出牌的維迪提：「自從塔伊加接手執導後，他把我心中青少年般的孩子氣注入索爾，令我感到興奮並煥然一新。」維迪提回覆說明漢斯沃活力十足並值得信任，在現實生活就是個不折不扣的英雄。

▲《雷神索爾：愛與雷霆》世界首映會眾星雲集。（圖／迪士尼提供）
▲《雷神索爾：愛與雷霆》世界首映會眾星雲集。（圖／迪士尼提供）
另外，對於娜塔莉波曼搖身一變女雷神回歸，漢斯沃也分享有趣訓練內幕：「娜塔莉每天都最早抵達健身房，根本是鞭策大家的健身女王，我們總是跟不上她。」波曼則對於能夠詮釋自己版本的雷神感到超現實，並感謝大家能把身材嬌小的她視為高大威猛的角色，也說她的版本與漢斯沃截然不同：「雷神身經百戰歷練豐富，女雷神則還在摸索當中，是個新手超級英雄。」

▲克里斯汀貝爾（右）飾演反派。（圖／迪士尼提供）
▲克里斯汀貝爾（右）飾演反派。（圖／迪士尼提供）
克里斯汀貝爾在全球疫情爆發後蟄伏長達3年，選擇以飾演《雷神索爾：愛與雷霆》中的大反派格爾復出，不過令人大感驚喜的其實不僅此舉，還有破天荒奉子女之命接戲，為了演出本片，他必須前往澳洲短暫定居，拍戲總是攜家帶眷的他在廚房餐桌上徵詢家人意見：「我向他們解釋若我接演本片，全家就必須搬離洛杉磯，而我的子女立刻就說：『我們非去不可。』這就成了我至今唯一奉全家人之命而接演的電影。」

▲克里斯漢斯沃爆料娜塔莉波曼（左）是健身女王。（圖／迪士尼提供）
▲克里斯漢斯沃爆料娜塔莉波曼（左）是健身女王。（圖／迪士尼提供）
即使貝爾早就對於塔伊加維迪提接手的《雷神索爾3：諸神黃昏》和獲獎代表作《兔嘲男孩》景仰不已，為了讓爸爸演出漫威電影、搬到國外都在所不惜的子女才是促成主因。他也大力稱讚首度合作的克里斯漢斯沃輕而易舉地駕馭比反派還難演好幾倍的英雄角色，更直呼才一認識就覺得他人好到不行。

▲克里斯漢斯沃（右）被導演塔伊加維迪提扒光衣服。（圖／迪士尼提供）
▲克里斯漢斯沃（右）被導演塔伊加維迪提扒光衣服。（圖／迪士尼提供）
在《雷神索爾：愛與雷霆》最新發佈的預告中，索爾一一唱名這次的全新雷神團隊，包括石頭人克羅納星戰士寇格、「前女友兼女雷神」珍、成為新阿斯嘉王的女武神瓦爾基麗，還有星際異攻隊全體隊員，加上引領星際維京海盜船的山羊戰車咬齒者與磨齒者，勢在終結史上最強勁敵屠神者格爾的致命威脅。

除了再現火箭浣熊與格魯特的逗趣鬥嘴，索爾的爆笑喜感也翻倍大升級，除了話轉得很硬的自我辯解，還以西方之神的本尊身分，反串東方佛祖的修行造型，令人捧腹的笑果十足，他更示範超無厘頭的阿斯嘉打招呼手勢，令不敢恭維的星爵看到大傻眼。《雷神索爾：愛與雷霆》將有IMAX版本獨家增幅畫面比例，連同數位2D版同時登場，7月6日在台灣上映。

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