總是懷疑另一半偷吃？醫揭「嫉妒妄想症」恐破壞家庭和諧

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什麼是嫉妒妄想症？嫉妒妄想症，坊間也被稱作「被綠妄想症」，是精神病的一種症狀，患者會在沒有明確原因或證據的情況下，懷疑伴侶對自己有不忠的想法和行為，並且反復地把沒有必然聯繫的事物進行因果連接，甚至會跟蹤伴侶、抓出軌、查手機、找聊天證據，儘管身邊的人覺得荒唐，患者仍堅信自己的懷疑是正確的，最後必定累積配偶的身心壓力，並造成患者家庭的失和。
醫師表示，發病者經常是夫妻中個性較內向、不善於交際的那一方，一般為40至50歲的中年男女，且男性的發病率高於女性。有別於一般的吃醋、猜疑，患者會強烈懷疑伴侶的貞潔，對於另一半是否忠於婚姻或兩人的親密關係，產生病態性的嫉妒，只要有一點點蛛絲馬跡，他們就會捕風捉影，認為自己被另一半背叛，感到莫名生氣、痛苦，甚至可能做出非理性的行為。
堅信伴侶對自己不忠 其實是子虛烏有的事以陳先生為例，原本生活正常的他，在過了40歲之後，只要發現太太外出購物遲回家，就會質疑對方在外面有小王，就算太太再三澄清，仍無法平息陳先生的怒火，有時還會暴力對待太太，而這類爭執幾乎天天上演。
醫師也透露，嫉妒妄想症患者對於「性」的妄想相當強烈，有時還會發展出特定對象，例如當某個鄰居看了他一眼、或是家門口停了一輛車，老公就會聯想到對方跟太太有染。一連串的妄想內容，很容易把另一半逼得快得憂鬱症，選擇離婚來結束一段不被信任的婚姻關係。
夫妻共同面對 避免以離婚收場
其實罹患嫉妒妄想疾病的人常常不是真的想離婚，而是太深愛著對方，但因不安全感作祟反而把許多事都做了過度聯想。若發現另一半有病態行為，應該以溫柔口氣勸說就醫，雙方一起面對，接受心理、婚姻諮詢和藥物治療，從中慢慢澄清不存在的妄想、找到相愛相處的方式，才有機會找回家庭的和諧，避免憾事發生。
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