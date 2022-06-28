高難度二度腎臟移植　臺大醫院助華僑完成活體捐贈

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因為李女士體內存在有廣泛的抗體會去攻擊人類組織配對抗原，使得要等到大愛器官捐贈十分困難，需進行活體腎臟移植，但配對的結果顯示李女士體內仍然有抗體會去攻擊捐贈者，在臺大醫院蔡孟昆教授領導的腎臟移植團隊通力合作下，努力克服抗體排斥的障礙，先由腎臟內科協助安排李女士接受兩週抗體移除透析治療，再經由檢驗醫學部協助幾次交叉配對檢查確認達到可以移植的條件下，透過跨科部的合作，順利完成活體第二度腎臟移植手術，術後恢復狀況良好。
器官捐贈法規 配對需要時間
活體器官捐贈在台灣有親等的限制，要找到合適的親屬來進行捐贈相當的困難，難以找到完全不會被李女士體內抗體攻擊的合適親屬來作為捐贈者，幸而緬甸當地的姪女願意發揮愛心跨海來台捐贈一顆腎臟給李女士。
活體配對過程比較繁複，需要來醫院多次檢查與門診訪談，在疫情蔓延下，台灣與緬甸的航班不定時會停飛，在移植小組護理師與社工室奔走協助下，使得捐贈手術得以順利完成。
高難度移植手術 造福國際病患
第二次換腎手術在開刀過程及術後照顧都比首次腎臟移植難上非常多，且因為身體內攻擊捐贈者組織配對抗原抗體強度都比單次移植來得高出許多，造成移植腎臟的嚴重排斥而導致移植失敗。幸好在醫院團隊跨科部合作下，加上外交部的協助，最終能順利完成這次親屬跨海捐贈腎臟進行第二次腎臟移植手術，李女士也得以獲得新生不需再依賴腎臟透析治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54238
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