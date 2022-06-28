縣政新幹線抵關西　楊文科允加速建設、防堵污染

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縣議員徐瑜新提出，關西外環道計畫目前和地方居民仍有意見分歧，盼縣府能夠趕緊和居民溝通協調，讓此案在內政部審議時可以盡速通過，並順利於2027年完工通車。
另也有里長、鎮民代表等人，提出關西鎮北山里、新富里等地屢遭不肖人士隨意傾倒廢棄物的情況，以及牛欄河會遭桃園市境內的工廠業者排放廢水，導致牛欄河甚至下游鳳山溪的水質污染，要求縣府嚴加查察及向桃園市政府反映。
楊文科說，關西外環道計畫現正在縣府都市計畫審議中，只要人民有陳情意見，縣府都會溝通，協調完成之後就會報內政部核定，接著再爭取預算，興建預估經費要30億元的外環道計畫。
至於亂倒廢棄物的問題，楊文科當場指示警察局、環保局要想盡辦法處理，他也提到，希望鄉親在發現有不法行為時都可以隨時打電話，不論是打給警察局、環保局，甚至直接打進縣長室，絕對會馬上處理。他更嚴肅表示，為什麼這麼多人跑到關西亂倒廢棄物，「沒把我們關西人放在眼裡嗎？」他要求警方全力防堵，「這種事情不能容忍！」要和關西鎮民一起保護家園。
楊文科也提到，針對桃園市的廠商排放污水造成牛欄河、鳳山溪污染，會立刻和桃園市政府協調、溝通，一定要防止污水外放、外洩問題，並增加監視器等設備加強監控。