備戰碳交易7／氣候變遷末日倒數　各國力拚2050淨零碳排

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《格拉斯哥氣候協定》要求各國重新在2022年底COP27前，重新發布氣候對策的計畫，也讓「2050淨零碳排」成為全球共識；不過目前各國仍著眼於2030中期減排目標，在協定中承諾未來十年將設下更高的減碳目標，例如巴西、韓國就分別將2030年減排目標提升至50%、40%；大會也決議將原本五年檢視一次、各國削減溫室氣體排放的「國家自主貢獻」（NDC）改為逐年檢視。
目前超過137個國家或地區聯盟已宣示淨零排放的承諾，他們涵蓋了全球溫室氣體排放量的88%，其中像是歐盟的目標是在2030年之前，降低到1990年的55%；英國承諾停止資助石油及天然氣，目標則是在2030年之前，降低到1990年的68%；加拿大的目標則在2030年之前，將2005年的碳排量減少40%；美國則立下減少52%的宏願；而G20（20大工業國家）中的日本、韓國更承諾2050年將實現淨零排放，就連佔全世界碳排放量的 28%、世界最大二氧化碳排放國——中國也承諾2060年達到碳中和。
美國去年公布「2050淨零排放之路：美國長期策略」（The Long-Term Strategy of the United States: Pathways to Net-Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050）氣候政策指南，總統拜登亦宣布將在4年內投入2兆美元，用於補助支持潔淨能源研發和再生能源使用，同時停止補助傳統化石燃料，確立了美國未來10年溫室氣體減量發展方向將以能源為主。
歐盟自去年7月以來就試圖立法通過氣候草案達到2050碳中和目標，也盼草案能使美國與中國等其他污染大國跟進，草案內不僅力拚2030年溫室氣體排放量減少55％，還規定歐盟區內發電廠、工廠與飛機必須擴大減排，同時歐盟搬出「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）開徵「碳關稅」；不過距離立法最後一步—27個成員國政府皆對草案細節達成協議，尚需費時數月方能達成。
此外，日本、韓國政府作為彭博2021年《G20國家零碳政策評比》當中唯二表現優異的亞洲國家，在制定相關法律與加速政策步伐上也值得學習。例如日本參議院通過《全球暖化對策促進法》的修正案，明確立法2050年實現碳中和的目標；韓國亦陸續通過《環保汽車開發和流通促進法》修正案及《碳中和基本法》，成為繼英國、德國和日本之後第14個將「碳中和」目標入法的國家，更推動《氫經濟促進和氫安全管理法》成為全球第一個制定氫能法的國家。
至於碳排量位居全球前五名的印度，在總理莫迪的宣示下，承諾至2030年底全國半數電力都來自再生能源，且低碳排放發電量要從4500億瓦提高至5000億瓦；碳排強度更打算從目標減少35%提高至45%。
目光放到南半球，澳洲作為全球人均碳排量最高的國家之一，在2018年人均碳排量是G20平均的3倍之多，前總理莫里森（Scott Morrison）減碳計畫卻常被抨擊，僅設定在2030年之前，降低到比2005年少26%至28%，而新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上任後則立即宣布，將大幅提高澳洲的碳排放目標，承諾在2030年之前，降低到比2005年排放量少43%。
除了國家層級提出氣候協議與相關立法外，跨國企業也針對全球氣候變遷問題給出承諾，例如蘋果（Apple Inc.）在2020年就承諾2030年在公司整體業務、製造端供應鏈與產品生命週期方面實現「100%碳中和」目標，這比聯合國的目標還要提早20年；日本索尼（Sony）也宣布將爭取提早10年達成兩大氣候承諾，包括在2030年達成整題營運使用100%再生能源、2040年包含產品供應鏈實現「100%碳中和」目標；亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）等企業領袖亦承諾將籌資捐款10億至20億美元，用於再生能源、創新科技發展融資和改造糧食系統等。
隨著極端氣候影響到各國氣候與民生經濟，減碳警鐘也在各國政府與跨國企業辦公室響起，全球為了達成減碳目標所付出的努力也足以讓台灣借鏡，唯有培養節能減碳的意識，由政府與民間共同付諸行動，才能真正在對抗氣候變遷上盡一份力，而非淪為呼喚選票或圈錢的激情口號。