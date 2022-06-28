防彈少年團柾國合作「金曲產生機」 神仙組合讓YT癱瘓
曾多次來台開唱的CP查理（Charlie Puth）今年開始釋出《愛情開關 Light Switch》、《That’s Hilarious》等單曲，為今年即將發行的第三張創作專輯《CHARLIE》暖身。近期最新主打單曲《Left and Right》更找來「21世紀流行指標」防彈少年團BTS的柾國（JungKook）合唱，讓全球歌迷驚呼根本「神仙組合」。
CP查理在2018年時前往韓國參加音樂頒獎典禮，當時就與防彈少年團柾國一起現場演出單曲《We Don’t Talk Anymore》。這次終於正式合作單曲，身為創作者的CP查理絲毫不馬虎，完全親自創作及製作，《Left and Right》單曲MV上線時，因過多歌迷想第一時間跟上MV直播，導致YouTube伺服器癱瘓，種種突發狀況，讓CP查理也在網上開玩笑說：「別問我MV在哪，因為我也不知道！」
年僅30歲的CP查理，是娛樂圈頭號「金曲產生機」，讓各藝人視為合作的夢幻對象，艾爾頓強（Elton John）、席琳娜（Selena Gomez）、莎夏斯隆（Sasha Sloan）、一世代連恩（Liam Payne）等都與CP查理合作過。