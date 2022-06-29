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芙蓉颱風最快這天生成！3地區將受影響「大雨連炸5天」

▲南海、菲律賓東方各有「熱帶擾動」發展，將對台灣帶來4、5天不穩定的天氣。（圖／翻攝自「三立準氣象．老大洩天機」專欄）
▲南海、菲律賓東方各有「熱帶擾動」發展，將對台灣帶來4、5天不穩定的天氣。（圖／翻攝自「三立準氣象．老大洩天機」專欄）

編輯中心／綜合報導

2022-06-29 06:48:45

中央氣象局表示，今（29）日各地大多為多雲到晴，高溫悶熱，水氣逐漸增多，迎風面的東半部及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨出現，其中東南部及恆春半島有較大雨勢，其他地方仍以午後雷陣雨為主；在颱風動態部分，今年第三號颱風芙蓉最快在週四生成，並自週五起連5天對台造成影響，預估台東、恆春半島和南部地區易有雨，但侵台機率不高。

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今日氣溫方面，氣象局預估，清晨各地低溫為25至27度，白天高溫32至34度，其中花蓮縱谷地區及高屏近山區有局部36度以上高溫發生的機率；另針對目前在南海的熱帶擾動，氣象局指出，最快今天增強為熱帶性低氣壓，明天生成為芙蓉颱風，接著週五就開始影響台東、恆春半島和南部地區。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今、明兩天「太平洋高壓」北抬，東側水氣增多，花東及恆春半島偶有局部短暫陣雨；西半部晴午後多雲，高溫仍在35、36度左右，應注意防曬、防中暑；午後山區及桃園以南局部平地有大雷雨發生的機率，應注意「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹等。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週五至下週二(1至5日)台灣在兩個「熱帶擾動」(熱帶低壓或颱風)之間，直接侵襲機率雖低，但各地雲量增多，有局部短暫陣雨，水氣輻合的作用，更帶來4、5天不穩定的大氣，期間有明顯降雨的機率。（編輯：林莞茜）

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