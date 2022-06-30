桃園大溪威斯汀聯名MINI打造主題套房！義大暑假專案好省
▲大溪笠復威斯汀度假酒店與MINI台灣總代理汎德，今年暑假聯手打造全台獨家「MINI主題套房」，MINI車主入住可享9折優惠。（圖／翻攝MINI官網）
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▲大溪笠復威斯汀度假酒店與MINI台灣總代理汎德，今年暑假聯手打造全台獨家「MINI主題套房」，MINI車主入住可享9折優惠。（圖／翻攝MINI官網）
署假到了，大溪笠復威斯汀度假酒店與MINI台灣總代理汎德，聯手打造全台獨家「MINI主題套房」，讓不少MINI車主直接住進MINI的世界中，即日起更針對MINI車主推出優惠，只要在大溪威斯汀酒店官網預訂任一房型，都能享有9折住房優惠，而所有入住大溪威斯汀酒店的旅客，持住宿證明到全台MINI展示中心賞車試乘，還可享專屬試駕禮！另外南台灣熱門的義大皇家酒店，7月1日起也推出「暑義全消」暑假住房專案，8月底前入住只要5500元加1成，2大2小入住精緻家人房1晚，還送義大世界門票4張，讓大小朋友開心過暑假。
桃園大溪笠復威斯汀酒店以愜意紓壓的五星度假體驗馳名。今年暑假期間(7/1~8/31)，與泛德合作將MINI繽紛進駐酒店中最受歡迎的單間套房，以MINI Lifestyle Collection生活精品搭配MINI獨一無二的設計語彙，打造全台獨一無二的MINI主題房。打開房門就能看到MINI專屬元素與MINI鉤針汽車玩具，電視櫃上還有為MINI旅人們準備好專屬迎賓禮，房間內還有多樣MINI Lifestyle Collection生活精品、賽道茶几、拍照打卡小驚喜等等。
除了獨家MINI主題套房與MINI車主獨享禮遇外，MINI更在威斯汀酒店1樓戶外GO GO PARK區域打造MINI GO GO-KART迷你賽車場，邀請小小迷你粉絲體驗MINI JCW卡丁車的操控樂趣；更為小小朋友準備MINI平衡車，隨著雙腳擺動學習身體動態平衡，陪伴孩童隨心探索世界，共度迷你時光。1樓兒童俱樂部亦有MINI Kid’s Club，提供MINI彩繪書籤讓孩童發揮天馬行空的想像力，畫出夢想中獨一無二的MINI；還可騎乘MINI兒童學步車盡情玩樂，將每一刻的驚喜笑靨收藏成最難忘回憶。
MINI主題套房即日於桃園大溪笠復威斯汀酒店官網開放訂購，專案優惠13,000元起，包含專屬設計雙人套房(最多可入住兩位成人與一位6歲以下兒童)與知味西餐廳自助早餐及晚餐，還有市價超過1,500元的MINI專屬迎賓禮。MINI車主於桃園大溪笠復威斯汀酒店官網訂購7/1~10/31住房，輸入MINI車主專屬折扣碼，並於入住時出示MINI車鑰匙或行照，即享威斯汀酒店官網住房價格9折優惠，入住時加購知味西餐廳晚餐也享9折優惠。
義大皇家酒店則是從7/1~8/31推出暑期專案「暑義全消」，分為兩個計劃，A計畫讓一家大小入住精緻家庭房1晚，隔日有2大2小早餐，以及義大遊樂世界門票2大2小；B計畫則是經典客房或雅緻家庭房入住1晚，隔日早餐2客，再送館內餐飲頂用券2500元，適用於星亞自助餐廳含酒吧、義大利餐廳、皇樓中餐廳、柳町日本料理、牛排屋鐵板燒等5大餐廳。
▲義大皇家酒店推出「暑義全消」暑假優惠住房專案，讓大小朋友一起來度假。（圖／業者提供）