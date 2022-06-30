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政院通過《身權法》修正草案　有受虐狀況需24小時內通報

▲行政院今通過衛福部擬具的《身心障礙者權益保障法》部分條文修正草案。（圖／行政院提供）
▲行政院今通過衛福部擬具的《身心障礙者權益保障法》部分條文修正草案。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-30 13:23:36

苗栗縣造橋鄉私立德芳教養院去年底傳出李姓男院生遭虐死案。行政院今（30）日通過衛福部擬具的《身心障礙者權益保障法》部分條文修正草案，明定機構發現收容安置的身心障礙者有受虐等事實，24小時內應立即通報，違者最重罰30萬元。

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衛福部指出，本次共修正30條、新增4條。修正4大重點包含，合理調整、通用設計入法，落實身心障礙者權利公約；地方政府統籌規劃交通服務資源，促進身心障礙者行的便利；明定身心障礙福利機構通報責任與協力推動國家政策；完善身心障礙福利機構的服務對象保護機制。

衛福部社家署長簡慧娟說，修法後機構發現收容安置之身心障礙者有受虐等事實，24小時內應立即通報，違者罰6萬至30萬元。 辦理符合中央主管機關指定或公告身心障礙福利政策，得接受補助，強化服務量能。

簡慧娟表示，修法也增訂消極資格、主動查證、發現異常停止職務、組成小組審酌案件；經查證機構違反規定事實，除罰鍰外，公告機構名稱及負責人姓名。

簡慧娟指出，不當對待致死等重大情事加重罰責，除處20萬元至100萬元罰鍰外，已立案機構，得令其停辦或廢止設立許可；未立案機構，公告其名稱及負責人姓名 。

至於機構評鑑結果連續2次為丙等以下者，簡慧娟說，除處以罰鍰外，並廢止設立許可，強制退場。

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