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晶華潘思亮新書發表　疫情下經營哲學全公開

▲天下文化出版《晶華菁華：潘思亮從成長到重生的經營抉擇與哲思》，分享晶華國際酒店集團董事長潘思亮（右）從危機中思索轉型、領導團隊持續自我超越的過程。（圖／記者黃仁杰攝,2022.06.30）
▲天下文化出版《晶華菁華：潘思亮從成長到重生的經營抉擇與哲思》，分享晶華國際酒店集團董事長潘思亮（右）從危機中思索轉型、領導團隊持續自我超越的過程。（圖／記者黃仁杰攝,2022.06.30）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-30 16:09:50

疫情對全球各產業造成衝擊，觀光飯店產業更是面臨前所未有的挑戰。在艱難的時刻，天下文化出版《晶華菁華：潘思亮從成長到重生的經營抉擇與哲思》，分享晶華國際酒店集團董事長潘思亮從危機中思索轉型、領導團隊持續自我超越的過程，並於今（30）日在晶華酒店舉辦新書分享會 ，也邀請五所產學合作夥伴，包括高雄餐旅大學副校長李一民、台北城市科技大學校長馮美瑜、台南應用科技大學董事長黃基正，莊敬高職蕫事長王傳亮、普林思頓高級中等學校育達高職部校長劉育仨等人出席 ，潘思亮特別捐贈每校 100 本新書，以「持續自我超越」的精神鼓舞年輕世代 ，也期待有更多優秀學子投入飯店經營與餐飲管理產業。

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《晶華菁華：潘思亮從成長到重生的經營抉擇與哲思》作者林靜宜提到，這本書不但是她跟潘思亮董事長的共同創作，更是與晶華團隊、甚至是與台灣一起共同創作的書。「順境成長是自然而然的事，但逆境當中求變重生，是需要有很強大的初心跟動能。」，希望透過作品讓讀者看到未來世界快速轉變的樣貌，以及一個成功的企業如晶華用 30 年形塑出品牌信仰與修養．潘思亮如何秉持初心與團隊迎來共好的世代。

潘思亮表示，出書的起心動念原本是為了晶華 30 周年，但正好歷經了全球疫情重創觀光旅遊產業，我們想記錄與分享這段痛苦的轉變歷程，或許大家也能從中思考與學習。

潘思亮分享 ，自己這一生都在做自己意想不到的事，管理飯店便是其中之一，但他樂在其中，因為他發現自己喜歡成就他人，而飯店業是需要與最多人一起合作的產業。面對疫情危機 ，潘思亮第一時間宣布不裁員，並加速轉型。率領全體員工不斷進化，一年推出 79 個專案，讓台北晶華從國際商旅服務轉型成城市度假酒店，也在疫情推波助瀾下 ，完成了計畫已久的數位轉型，以「晶華美食到你家」掀起飯店美食配送服務的熱潮。潘思亮深信道家中「福禍相倚」的概念，秉持初心 「將心比心 ．利人利己」的精神 ，只有股東、員工、消費者、社會和環境都能共好，企業才能永續發展。

潘思亮接掌晶華 30 年，屢次從危機中蛻變重生、自我超越。從2000年經營權保衛戰、2003年挺過 SARS 疫情、2008至2009 年金融風暴逆向自創晶英與捷絲旅的飯店品牌，以及決定買下全球麗晶（Regent）品牌經營權，到 2020 年起新冠疫情下的跨界創新與數位轉型，潘思亮帶領晶華自我超越。

天下文化表示，《晶華菁華：潘思亮從成長到重生的經營抉擇與哲思》是一本探討企業與人生經營哲學的著作 ，也是一本療癒自我或決心轉變時，可以在思維（thinking ）、行為（doing）與作為(being）上，給予鼓舞和力量的書。書中闡述了潘思亮在困境中帶領團隊啟動自我超越，有欣然與變化共舞的彈性、從危機中快速轉型的魄力，更頓悟經營企業與人生的意義，「以人為本，將心比心 ．成就他人」，無為的款待精神，讓晶華酒店為疫情下全球唯一獲利的國際飯店集團，展現了服務業更極致的格局高度與更多可能性。

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