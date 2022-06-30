晶華潘思亮新書發表　疫情下經營哲學全公開

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潘思亮表示，出書的起心動念原本是為了晶華 30 周年，但正好歷經了全球疫情重創觀光旅遊產業，我們想記錄與分享這段痛苦的轉變歷程，或許大家也能從中思考與學習。
潘思亮分享 ，自己這一生都在做自己意想不到的事，管理飯店便是其中之一，但他樂在其中，因為他發現自己喜歡成就他人，而飯店業是需要與最多人一起合作的產業。面對疫情危機 ，潘思亮第一時間宣布不裁員，並加速轉型。率領全體員工不斷進化，一年推出 79 個專案，讓台北晶華從國際商旅服務轉型成城市度假酒店，也在疫情推波助瀾下 ，完成了計畫已久的數位轉型，以「晶華美食到你家」掀起飯店美食配送服務的熱潮。潘思亮深信道家中「福禍相倚」的概念，秉持初心 「將心比心 ．利人利己」的精神 ，只有股東、員工、消費者、社會和環境都能共好，企業才能永續發展。
潘思亮接掌晶華 30 年，屢次從危機中蛻變重生、自我超越。從2000年經營權保衛戰、2003年挺過 SARS 疫情、2008至2009 年金融風暴逆向自創晶英與捷絲旅的飯店品牌，以及決定買下全球麗晶（Regent）品牌經營權，到 2020 年起新冠疫情下的跨界創新與數位轉型，潘思亮帶領晶華自我超越。
天下文化表示，《晶華菁華：潘思亮從成長到重生的經營抉擇與哲思》是一本探討企業與人生經營哲學的著作 ，也是一本療癒自我或決心轉變時，可以在思維（thinking ）、行為（doing）與作為(being）上，給予鼓舞和力量的書。書中闡述了潘思亮在困境中帶領團隊啟動自我超越，有欣然與變化共舞的彈性、從危機中快速轉型的魄力，更頓悟經營企業與人生的意義，「以人為本，將心比心 ．成就他人」，無為的款待精神，讓晶華酒店為疫情下全球唯一獲利的國際飯店集團，展現了服務業更極致的格局高度與更多可能性。