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金管會8月起受理純網保申設　有2家公司探詢

▲繼純網路銀行之後，金管會保險局長施瓊華今 (30) 日宣布，今（2022）年8月起開始受理純網保申設，目前有中信、富邦兩家公司來探詢。（圖／NOWnews資料照）
▲繼純網路銀行之後，金管會保險局長施瓊華今 (30) 日宣布，今（2022）年8月起開始受理純網保申設，目前有中信、富邦兩家公司來探詢。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-06-30 18:55:24

繼純網路銀行之後，金管會也積極推動純網路保險公司，保險局長施瓊華今 (30) 日宣布，今（2022）年8月起開始受理純網保申設，但不像純網銀有3家申設上限，純網保不限，目前有中信、富邦兩家公司探詢較明顯，但還沒有外商保險公司來接觸，預計審查期要5個月，最快可能也要2023年才能看到純網保公司在台成立。

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施瓊華進一步說明，金管會自今年8月1日至10月31日受理純網保的申設，並公告純網保的設立許可申請書、發起人名冊、資金來源說明、營運模式及保險商品的規劃、自評檢核表等共計19項申請書件，以利業者作業規劃及準備。

在受理申請期間截止後，金管會預計審查期5個月，也就是說，最快明年第1季可能見到純網保公司在台成立。至於金管會審查重點有5項標準，除申請者的財務能力，還有發起人、負責人及 大股東適格性、營運模式可行性、保險商品創新性及管理機制妥適性等。

施瓊華也透露，目前有中信金控、富邦產險2家公司有來詢問相關問題，至於市場傳外商壽險安聯人壽之前曾表態評估，但目前並沒有外商壽險來探詢過，外商也有可能會跟國內保險公司異業合作，金管會歡迎具備可行營運模式及創新商品規劃的業者提出申請，期待透過鼓勵新興商業模式及創新科技運用，帶動商品市場創新及產業數位發展，落實普惠金融。

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