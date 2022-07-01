只限今天！7-11拿鐵買7送7　自備杯子買咖啡「再扣7元」

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在全台6400家門市買CITY系列飲品，自帶飲料杯現省5元，每月1號自帶杯加碼省7元。APP行動隨時取今（1）日推出限定一日的精品美式／拿鐵買7送7，限線上支付購買，每人限購2組。平均單杯精品美式最低40元，今天自備飲料杯再退7元，最低可用33元喝到原價80元的精品美式。
🟡全家便利商店
自備環保杯可折抵5元，目前已在板橋廣榮店率先導入「Let’ Café永續杯循環站」，即日起至7月31日前，在全家板橋廣榮店借用循環杯買飲品，再加送中杯熱美式1杯。永續杯循環站預計7月底前在雙北擴大導入至100店，年底前全台導入400店。
🟡萊爾富
6月29日起實施「自帶環保杯享5元折價優惠」，7月26日前加碼推出Hi Café指定飲品49元優惠價，包括大杯特濃拿鐵（65元）、大杯特濃美式（55元）、大杯摩卡咖啡冰沙（65元）、大杯楊枝甘露冰沙（65元），自帶環保杯再折5元，單杯最高省21元。
🟡OK超商
民眾自備杯現折5元，7月1日全台門市買指定大杯咖啡，包含莊園級美式咖啡、拿鐵、濃厚系美式、拿鐵，享同品項買2送2。
🟡星巴克
自帶飲料杯到門市購買現場調製飲料，享每杯10元回饋。
🟡COLD STONE
自帶環保餐碗或飲料杯到門市，買冰淇淋或飲料享每杯現折10元優惠，冰淇淋蛋糕及瓶裝飲料除外。
🟡Mister Donut
自帶飲料杯買現調飲品每杯折5元。
🟡Semeur聖娜
自帶飲料杯購買現調飲品，每杯現折5元