NOW早報／電費喊漲租屋族GG？台電教「1招」：絕對省到錢

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經濟部於27日召開電價費率審議臨時會，考量民生物價穩定性，決議住宅1,000度以下電價不調整，1300多萬住宅用戶中約有36萬用戶受影響。然而，許多人憂慮住宅公設或租屋族共用電表恐受電價調整衝擊，台電表示，現行住宅公設部分可依社區不同規模，分為大型公設用電如停車場、消防、休閒設施等，及小型公設用電，像是電梯等，其中，大型公設用電多採「低壓電力」電價計費，不受此次電價調整影響；而小型公設用電則多採累進電價計費，若每月用電超過1,000度，確實會受到此次電價調整的影響。
台電建議，小型公設或分租套房共用電表者，若每月用電超過700度，可評估改採時間電價計費，因本次時間電價不調整，即可不受影響，另因尖離峰時間分開計費，也可善用離峰時間用電，或節約用電降低電費支出。用戶可利用台電官網首頁「用戶服務/網路櫃檯」項下的「時間電價試算評估」進行電費試算，或電洽台電各區營業處、客服專線1911，由台電協助評估。
至於外界關心是否可就各套房裝置獨立電表計費，台電說，須由房東向台電申請並委託水電分隔屋內線路，因此須視房東意願而定。
今日天氣／低壓帶影響天氣不穩定！高溫依舊外出記得補水
中央氣象局今（1）日表示，今天受到低壓帶影響，天氣較不穩定，中部以南還有東半部會有短暫雨勢，北部地區則以午後陣雨為主，氣溫方面，夜晚清晨各地低溫為25、26度，白天高溫約31至34度，其中，新北市有局部36度以上高溫發生的機率，外出請做好防曬準備，多補充水分。
邊境BA.4、BA.5攔截破百例！醫憂侵入社區 羅一鈞回應了
近來邊境攔截到多起Omicron亞型變異株BA.4、BA.5病例，有醫師因此擔憂，Omicron亞型變異株BA.4、BA.5很可能已進入社區，認為應進行本土病例偵測，對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日表示，不敢說一定沒有，但預估可能會在8至9月流行。
根據世界衛生組織（WHO）於今年6月22日資料指出，目前已有約60個國家分別檢出BA.4 及BA.5，根據邊境攔截個案，截至目前累計Omicron BA.4個案19例、BA.5個案107例，共驗出亞型變異株126例，全為境外移入，無本土。但有感染科醫師認為，國內不排除Omicron亞型變異株BA.4、BA.5已進入社區，向中央喊話應進行本土病例偵測，針對此說法，羅一鈞也在疫情記者會上做出回應。
羅一鈞說，亞型變異株BA.4、BA.5都是Omicron病毒株，可能在入境檢疫3+4措施或無症狀等方式進入社區，「不敢說社區一定沒有潛藏個案」，但持續加強接種第3劑或第4劑新冠疫苗，及自然免疫產生的保護力，國內有社區防火牆，可以避免零星個案造成大規模流行。羅一鈞也提到，BA.4和BA.5可能會入侵，預計若到大規模流行，時間可能落在8、9月。
小栗旬多人運動照瘋傳！愛家形象崩塌 網怒：貴圈真亂
小栗旬形象毀了！與娛樂圈密切合作的日本網紅東谷義和 ，去年踢爆演藝圈亂象，包括男女私生活混亂、關係複雜，對象涉及一大票螢幕男神，繼綾野剛強硬求歡的行為，遭到其經紀公司反駁，東谷（29）日放大招，釋出獲得「報知電影獎影帝」的小栗旬不雅照，消息立刻在網路炸鍋，爭議行為也讓東谷義和的推特遭到關閉。
東谷義和曾說，綾野剛和多名演員有染，公開他躺在床上的裸照，踢爆他約女模坂田梨香子到家中幽會，得悉對方處於經期不悅，又企圖對其他女星「霸王硬上弓」，綾野剛的經紀公司「Tristone」事後發聲明，對於網路造謠影響藝人形象，將採法律追究。
結果此舉惹怒東谷，他在推特挑釁Tristone社長山本又一朗好好管教旗下藝人，索性公開旗下小栗旬唱KTV時全裸照，他手拿麥克風忘我唱歌，內褲褪下到大腿，身邊還有兩個女伴，一個疑似將手在他的雙腿間擺弄，一個自顧整理衣服，似乎對這瘋狂景象習以為常。
小栗旬和山田優2012年結婚後，不時有出軌偷吃新聞，傳出在老婆懷孕期間，玩多P運動，這次不雅照流出後，重創其愛家的形象，網友忍不住酸「貴圈真亂」、「小栗旬是我最喜歡的日本男星，為什麼要這樣對我，看完我眼睛瞎了」、「所以追星不要真情實感」、「木村拓哉，你給我挺住」。
台南13年「德安百貨」昨晚正式熄燈！網淚道別：有緣再見
在台灣開業13年的台南德安百貨，是台南在地人共同的回憶，（30）日晚間是最後營業日，22點將正式熄燈，不少在地人聽聞消息，都相當不捨，紛紛留言祝福、道別，寫下「有緣再見」、「再見了時代的眼淚」、「德安百貨，真是回憶的百貨，珍重再見」。
台南德安百貨商場大樓由台糖興建，在2006年由德先股份有限公司與台糖議價，以每年3000萬元租金承租，租期16年，即將在今年8/29屆滿。據了解，台糖開出年租金5080萬元底價重新招標，租期15年，並在2月10日首次開標，但僅德安經營團隊一家投標，因低於底價宣告廢標。3月11日二次招標，仍僅德安經營團隊一家投標、低於底價，二度廢標收場，目前正準備第三次招標。
台糖台南區處表示，內部開會評估後，不打算調降底價，若第三次招標仍未順利標租，將會在近日成立點交小組辦理點交，德安百貨最後營業日為6月30日。
德安百貨臉書粉絲專頁上向支持者道別「2009年11月27日，台南德安百貨誕生，經過了13個年頭，德安曾經是台南東區的好鄰居、好夥伴，我們一起在這裡留下美好回憶，『2022年6月30日, 德安就要畢業了』，德安就要跟大家說再見了，晚安德安有緣再見，大家再見」。
鋼琴女神先站旁邊！新一代長笛姊姊爆紅 本尊仙氣衝破表
現在女生不僅靠身材獲得關注，也有不少人擁有才藝，例如擅於彈奏鋼琴「Ru味春捲」、「Pan Piano」；也有會下圍棋的「黑嘉嘉」，都是憑藉姣好臉蛋或者身材，加上高人一等的才藝圈粉無數。而近日，一名女生吹奏長笛的影片在社群平台瘋傳，由於搭上時事以「芭比Q神曲」為拍攝題材，讓不少網友關注到她，引起廣大討論。
近日一段Tik Tok影片人氣紅不讓，總觀看人數已經突破130萬，畫面中一名女子長得甜美可愛，氣質的模樣拿著直笛正在吹奏，而吹奏的曲目正是最近超夯的「芭比Q神曲」，隨著歌曲唱著「完了完了完了！芭比Q了！」她也吹奏出相對應的音，讓不少人馬上被圈粉。
影片曝光後，不少網友紛紛留言「摁？尬場鋼琴女神囉！」、「怎麼現在才發現有長笛姊姊啊」、「這樣也行啊！太強了」、「好漂亮的小姊姊啊，吹奏音樂的模樣超有氣質！」、「是長笛姊姊欸，天啊超好聽」、「怎麼這麼不正經的歌，直笛吹出來這麼好聽啊」、「超喜歡長笛姊姊！加油喔」、「求這位是誰」。
而原來該名女子名為「Lily」，又有「長笛姊姊」的稱號，經常在網路上分享自己擅長的各式「笛類樂器」，包括長笛、短笛、直笛、中音直笛等等都難不倒她，日前王心凌再度爆紅的愛你神曲，也有被Lily以長笛、直笛版本演繹出不同的感覺，讓不少網友聽完也是讚不絕口。而長笛姊姊Lily不僅是Tik Tok的創作者，也同時是一個YouTuber，頻道訂閱有將近7萬人關注，這次剛好配上「芭比Q神曲」的風潮，一部簡單的短片就破百萬觀看，也讓自己的才華被更多人看見！意外掀起話題。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。