3度通知人瑞當國民法官惹議　司法院重新檢討SOP

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司法院發言人張永宏表示，因許多長者身體健康、思慮清晰，具豐富的社會經驗，可協助司法，讓審判更能反映國民社會正當法律感情，因此，70歲以上的長者也能當國民法官。
然而，日前有媒體報導，桃園一名高齡101歲的失智人瑞，3度接到擔任國民法官的通知，讓家屬直呼離譜。
司法院表示，擔任國民法官是權利與義務，但像張老太太的情形，則可以年齡（70歲以上）或身體因素為由拒絕；此外，教師、學生、或生活上、工作上、家庭上有重大需要（例如長照的主要照護者）也可拒絕。
目前流程是先從轄區戶籍資料中，隨機抽選出一定名額的國民，編入名冊1，去除不符資格者，再編成名冊2，此時，法院會通知名冊內的人，以利自我資格申告；當有具體個案需要選任國民法官時，法院會從名冊2中隨機抽選出一定名額的人，再編入名冊3，並再次通知他們到法院參加選任程序，此時，除可自我資格申告外，也可以年齡、身體、家庭因素為由拒絕。
司法院表示，張老太太的情形，是收到前一次的名冊2通知時，還沒審核到「年齡、身體因素」的部分，所以仍可能被抽選後編入「名冊3」並收到通知，但收到「名冊3」的通知後，仍可拒絕擔任國民法官的工作；此為溝通不良，將以此為戒，重新檢討SOP。
目前規定，「精神障礙」或「心智缺陷」，經法院為監護或輔助宣告，可從初選名冊中除名，不會再收到後續的通知。如果屬於「有重大身心疾病，但沒有經過法院監護宣告或輔助宣告者」，即使收到法院通知（名冊3），只要檢附相關證明，也可向法院表示拒絕。
司法院表示，因張老太太的意見回饋，正評估讓有重大身心疾病，但並無受監護宣告或輔助宣告的民眾，甚至有其他拒絕擔任國民法官正當事由的民眾（如年滿70歲），可以在更早的階段就表達意願，並由法院予以適當回應，以減少民眾擔心。