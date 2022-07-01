6月PMI數據小幅回升　中經院：景氣不宜過度樂觀

中華經濟研究院今（1）日公布6月份台灣製造業採購經理人指數（PMI）為53.6%，微幅回升0.1個百分點，非製造業經理人指數（NMI）則回升4.6個百分點來到49.7%，然而，中經院院長張傳章卻強調，「景氣不宜過度樂觀！」未來不確定性仍高。





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