6月PMI數據小幅回升　中經院：景氣不宜過度樂觀

中華經濟研究院今（1）日公布6月份台灣製造業採購經理人指數（PMI）為53.6%，微幅回升0.1個百分點，非製造業經理人指數（NMI）則回升4.6個百分點來到49.7%，然而，中經院院長張傳章卻強調，「景氣不宜過度樂觀！」未來不確定性仍高。
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張傳章在線上記者會中表示，由於中國封控逐步緩解，之前受到管制衝擊的業者陸續補出貨，加上5月受國內疫情衝擊的生產能力，在6月獲得好轉，因此經季調後的生產指數僅維持1個月的緊縮，隨即在6月轉為擴張，指數回升3.7個百分點至51.6%。
不過，張傳章認為，此回升不宜過度樂觀解讀，製造業反映需求面疲軟、砍單頻傳、採購轉為買方市場等情況，造成下半年去庫存壓力大，加上領先指標有些都在50%以下，「顯示未來不確定性仍高。」
張傳章指出，製造業未來6個月展望指數已連續2個月呈現緊縮，6月再度大幅下跌6.9個百分點至37.1%，是2020年6月以來最快緊縮速度。
至於NMI的部分，根據張傳章報告，未經季調NMI雖已連續2個月緊縮，但台灣6月每日新增確診數增幅趨緩，加上民眾開始出門旅遊、消費，指數由2020年5月以來最快緊縮速度（45.1%）回升4.6個百分點至49.7%，4項組成指標中，商業活動與新增訂單緊縮，人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。
張傳章提到，通膨、升息、股市回檔、疫情走勢等不確定因素多，仍讓多數非製造業者對未來持相對保守看法。
不過，中經院副院長王健全說「危機就是轉機！」他認為台灣可趁這10年韜光養晦，發展數位轉型、技術升級，及ESG的落實，未來將來進入另一個脈絡、階段。