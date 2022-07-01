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吳鳳零通告「遭500元鈔票狠甩」　心酸演藝路讓他想離台

▲吳鳳（右）自爆曾遭鈔票狠甩，左為老婆Renee。（圖／MOMOTV提供）
▲吳鳳（右）自爆曾遭鈔票狠甩，左為老婆Renee。（圖／MOMOTV提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-01 19:00:00

熱愛台灣文化的土耳其裔藝人吳鳳，7年前與台灣妻子Renee結婚，2018年取得身分證落地生根，礙於疫情3年無法回土耳其的他，6月底終於與太太回祖國探親。吳鳳離台前也接受李四端專訪，談到在台灣生活，其實比土耳其等國家更幸福，也分享曾經因零通告而過上苦日子，甚至被500元鈔票狠甩。

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▲吳鳳（左） 2015年和老婆Rynne結婚並育有2女。（圖／吳鳳臉書）
▲吳鳳7年前與台灣妻子Renee結婚。（圖／吳鳳臉書）
吳鳳來台發展16年，難忘早期零通告的苦日子，被拒調高通告費，有人把500元鈔票直接甩在身上，或是要他回土耳其，心酸到差點動念離開台灣。不過自認「戀舊」的吳鳳，努力不懈不放棄，如今終於事業有成，身兼藝人、主持人、製作人、創業家等多重身分，也是土耳其媒體的駐台特派員。

提到身邊最給力的賢內助，吳鳳提到他過去多半被人搭訕，但Renne是他主動搭訕，最後共譜姻緣，而話鋒一轉，身為兩女之父的他，坦言想到女兒將來會被男生搭訕，可能會心痛不已。

吳鳳當初選擇來台發展或決定結婚，父親有段時間不能理解，但最終仍支持祝福，他感性秀出雙臂和腰間刺青，分別為父親和太太懷孕圖像，決心把人生中最重視的人永遠放在心中，表達愛意以及對亡父的思念。

▲吳鳳將太太懷孕圖像刺在身上。（圖／MOMOTV提供）
▲吳鳳將太太懷孕圖像刺在身上。（圖／MOMOTV提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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