嫌犯改製槍彈講究品管　添購「子彈裝填器」

號稱「中部改造槍械大亨」的54歲鍾姓男子，今年3月間被警方查獲4把改造手槍，鍾男交保後竟然重操舊業，刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲情資，循線在南投草屯一家汽修廠逮捕再次將他逮捕，鍾男才再交出２把手槍。警方搜查時發現１台紅色手動器械，在鍾男說明操作下才知道是「子彈裝填器」，鍾男說「子彈品質十分重要，彈頭及彈體的咬合必須緊密」，因此才會斥資購入。
刑事警察局第６大隊副大隊長戴長生說，鍾嫌為中部改造槍械大亨，且為人小心謹慎，難以追查改造槍械工廠處所，警方接獲情資成立專案小組後，跟監發現鍾嫌經常更換使用車輛、移用號牌、駕駛權利車以規避警方追查，活動範圍遍及臺中、彰化及南投等區域，４月間警方逮捕到鍾男，起出四把改造手槍。
警方將鍾男移送後獲交保，不過，警方又接到線報鍾男依然改槍販售，於是再度跟蹤蒐證，警方發現鍾男經常於南投縣草屯鎮一處修配廠修理車輛，研判鍾男極有可能利用修配廠掩飾改造槍械，遂向臺灣臺中地方法院聲請搜索票針對臺中市南區、南投縣草屯鎮及彰化縣溪州鄉等疑似改造槍械處所進行搜索，查扣改造槍械、零件、改造槍械工具及毒品等證物。
警方於六月借提時，鍾男再交出2把手槍。全案查扣：改造槍械2枝、槍管7根（2根未貫通）、彈匣1個、滑套1個、槍枝零件1批、子彈179顆（其中92顆含火藥）、彈頭193顆、改造槍械工具鑽床、子彈加壓裝填器、子彈固定架、鑽孔工具及各式改造工具、毒品海洛因、安非他命等證物。