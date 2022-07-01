COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

嫌犯改製槍彈講究品管　添購「子彈裝填器」

▲嫌犯改製槍彈也十分講究品管，斥資添購「子彈裝填器」（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲嫌犯改製槍彈也十分講究品管，斥資添購「子彈裝填器」（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2022-07-01 17:24:53

號稱「中部改造槍械大亨」的54歲鍾姓男子，今年3月間被警方查獲4把改造手槍，鍾男交保後竟然重操舊業，刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲情資，循線在南投草屯一家汽修廠逮捕再次將他逮捕，鍾男才再交出２把手槍。警方搜查時發現１台紅色手動器械，在鍾男說明操作下才知道是「子彈裝填器」，鍾男說「子彈品質十分重要，彈頭及彈體的咬合必須緊密」，因此才會斥資購入。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲鍾姓嫌犯改造槍彈，被中打中心警方2度查獲（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲鍾姓嫌犯改造槍彈，被中打中心警方2度查獲（圖/記者鄧力軍翻攝）
刑事警察局第６大隊副大隊長戴長生說，鍾嫌為中部改造槍械大亨，且為人小心謹慎，難以追查改造槍械工廠處所，警方接獲情資成立專案小組後，跟監發現鍾嫌經常更換使用車輛、移用號牌、駕駛權利車以規避警方追查，活動範圍遍及臺中、彰化及南投等區域，４月間警方逮捕到鍾男，起出四把改造手槍。


警方將鍾男移送後獲交保，不過，警方又接到線報鍾男依然改槍販售，於是再度跟蹤蒐證，警方發現鍾男經常於南投縣草屯鎮一處修配廠修理車輛，研判鍾男極有可能利用修配廠掩飾改造槍械，遂向臺灣臺中地方法院聲請搜索票針對臺中市南區、南投縣草屯鎮及彰化縣溪州鄉等疑似改造槍械處所進行搜索，查扣改造槍械、零件、改造槍械工具及毒品等證物。


警方於六月借提時，鍾男再交出2把手槍。全案查扣：改造槍械2枝、槍管7根（2根未貫通）、彈匣1個、滑套1個、槍枝零件1批、子彈179顆（其中92顆含火藥）、彈頭193顆、改造槍械工具鑽床、子彈加壓裝填器、子彈固定架、鑽孔工具及各式改造工具、毒品海洛因、安非他命等證物。
 

颱風夾擊午後大雷雨先來！下班時段小心　彰化以南防大雨

25歲美甲師毒販　真的「有錢花」

洩個資給詐騙集團　搜索中警二分局文正所

朝租車行開2槍示威　判6年6月

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你最愛夜市的哪一點？

你最愛夜市的哪一點？

繼續作答
即時
推薦閱讀