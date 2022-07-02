盛夏滋味｜融合法式甜點概念的日系刨冰 細緻口味讓吃冰像在吃甜點
距離古亭捷運站不遠，坐落在金門街巷弄中的「KAKIGORI TOSHIHIKO」日本冰專賣店，簡約低調沉穩的店鋪風格就如同主人個性一般，內斂中處處展現優雅的氣息。
擁有豐富餐飲經驗，曾赴東京製菓學校學習洋菓子的吳俊彥說，還記得在東京念書的時候，很喜歡與同學四處去吃冰，也發現到台式的刨冰講究配料豐富，而日式的則是注重水質及冰塊本身的質地。返台後先在知名法式餐廳擔任甜點師，興起創業念頭時，一邊想著洋菓子，一邊想著留學時最愛的日本刨冰，那何不把兩者結合，以製作甜點的技術與概念創作出獨有風味日本刨冰呢？融合台灣時令食材、水果與茶等元素，搭配上削成羽片狀堆疊而成的刨冰，果然一開業就讓許多嚐過的客人非常驚豔。
隨著季節變化，菜單上約莫有8-10款冰品，建議初訪時可以試試大小朋友都超愛的三種起士莓果刨冰，以卡門貝爾乳酪、馬斯卡彭起士以及Cream cheese調製而成的柔滑起士醬，搭配覆盆莓果，以及綿密清爽的刨冰，入口後多種起士的豐富好滋味，讓吃冰更像是吃甜點一樣動人，讓人難以忘懷。
店家資訊
KAKIGORI TOSHIHIKO
地址：台北市中正區金門街2-2號
FB：Kakigori Toshihiko
時間：週二至週日13:00-20:00（週一公休）
消費：每人消費一種品項
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