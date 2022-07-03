金曲33／蔡健雅掃光大獎淚崩！媽媽：謝謝台灣喜歡我女兒
第33屆金曲獎頒獎典禮2日晚7點在高雄巨蛋舉行，本屆「年度專輯獎」、「最佳華語專輯獎」、「最佳華語女歌手獎」、「最佳演唱錄音專輯獎」全被蔡健雅拿下，她後台受訪難掩激動心情，媽媽亦感謝大家：「感謝台灣很愛我的蔡健雅！」一番話惹哭女兒。
蔡健雅憑著專輯《DEPART》拿下「年度專輯獎」、「最佳華語專輯獎」、「最佳華語女歌手獎」、「最佳演唱錄音專輯獎」等大獎；這也是她人生第四座歌后獎座，她後台表示：「我還在消化這件事情，完全沒想到。」聊到「最佳演唱錄音專輯獎」，蔡健雅坦言當時拿下此獎，已經很驕傲，後續有無拿獎沒想太多，「我要用一把吉他、用一個麥克風，看我可以做出什麼東西，當然有加弦樂，當然不敢保證那麼簡單，氣氛剩的層次那一段過程花很多時間，把一個簡單東西聽起來不是那麼簡單是很難的，所以我很自傲」。
她開心人生拿到第四座女歌后，同時感到擔憂，「我知道大家最近討論紛紛熱烈，我看（評論）的時候也覺得很有趣，一堆人一直在說破紀錄，我只能倒退幾步覺得沒關係，我就是，光有這機會再入圍就很開心，說實話我唱很多年，很怕被聽膩。但『還滿爽的』。」
蔡健雅的媽媽也現身後台，她說：「我很感動很，感謝金曲獎，看她一路唱歌到現在，實至名歸！」、「感謝台灣很愛我的蔡健雅！」媽媽感謝金曲獎的時候，蔡健雅邊聽邊哽咽，場面十分動容。