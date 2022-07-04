人權觀察：引渡亞桑傑違倫理　中國勿借題發揮

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維基解密2010年公布了超過50萬份與美國在伊拉克和阿富汗戰事有關的文件，一場訴訟的馬拉松就此展開。美國當局以18項罪名通緝亞桑傑，並對他提出間諜指控。
英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）6月17日批准將亞桑傑引渡到美國；對此，據英國廣播公司（BBC）2日報導，亞桑傑遂向位於倫敦的高等法院（High Court）提出上訴，要求推翻有關引渡決定。
人權觀察組織（Human Rights Watch）自從2010年起，已多次發聲要求釋放亞桑傑。
人權觀察亞洲區代理總監皮爾遜（Elaine Pearson）6月29日於人權觀察組織雪梨辦公室接受中央社訪問時表示，儘管來自全球超過300多名醫師、精神科醫師及心理學家於6月10日發表公開信，指亞桑傑在羈押期間健康情況日益惡化，呼籲巴特爾不應將亞桑傑引渡至美國；不過，巴特爾卻仍然作出相關引渡決定，其做法實屬違背倫理。
皮爾遜強調，阿桑傑的案件攸關國際新聞自由的存續。她解釋：「美國提出的指控是很有問題的；因為，有關指控意味著在數位時代下的正常新聞工作，例如消息來源身分保密、刊登機密資訊等，全都變成了刑事罪行；有關指控是對新聞自由立下了非常危險和有問題的先例。
皮爾遜呼籲：「美國、英國和澳洲的民眾應該要發出聲音，表達我們對該案的關注，表達我們關注我們的國家以至世界各地的新聞自由，表達反對美國政府持續提出的有關訴訟。我希望美、英、澳的民間團體加強施壓，阻止美國持續起訴阿桑傑。」
針對阿桑傑的案件，中國共產黨所屬的多家黨媒近日引述中國外交部發言人汪文斌於6月20日發言，指該案是一面「照出美英聲稱的維護『新聞自由』是何等虛偽」的「鏡子」。
對此，皮爾遜批評中國共產黨不應趁機借題發揮；她指中國共產黨是「驚人地虛偽」。她提醒：「中國很多記者為了公眾利益而報導事實，卻被長年關在獄中，處境堪慮。」
皮爾遜認為中國政府是基於政治考慮，特別是中國政府為了「批評美國和澳洲政府」，才選擇性地提到人權議題。（編輯：高照芬）1110704