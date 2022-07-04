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PLG／簽下菲籍明星球員里維羅　陳信安：球技與拚勁兼具

▲桃園領航猿新球季補強首發 菲律賓大學籃球明星 後衛里維羅正式加盟。（圖／領航猿提供）
▲桃園領航猿新球季補強首發 菲律賓大學籃球明星 後衛里維羅正式加盟。（圖／領航猿提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-04 14:20:01

桃園領航猿官方今(07/04)宣布菲律賓籍後衛里維羅(Ricci Rivero)正式加盟，剛自菲律賓大學畢業的里維羅，選擇PLG開啟職業生涯第一站，也將成為首位以外籍身分加入PLG的亞洲球員，總經理陳信安表示：「無論球技、拚勁與態度，里維羅都是相當優秀的球員。」對此，里維羅感到相當榮幸，也很感謝球團給予的肯定，

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里維羅在2017年就曾來台打過佛光盃大學籃球邀請賽，獲選該屆大會優秀球員的他，對於當時台灣和菲律賓球迷的熱情支持至今依舊印象深刻；這次再度來台，將披上領航猿戰袍展開職業旅程，他已準備好迎接壓力與挑戰，在球場上用最好的表現幫助球隊。對里維羅而言，選擇台灣的最大動力，更來自於目前有約近15萬名菲律賓人在台灣生活，他說：「能夠在自己國人面前打球，我感到非常興奮，雖然離鄉背井，但有他們的支持，我將不孤單。」

今年24歲的里維羅，15歲即披上國家隊戰袍，為2013年東南亞U16籃球錦標賽冠軍隊伍一員，大學生涯期間，於2016年、2022年分別幫助德拉薩大學與菲律賓大學拿下冠軍，是菲律賓大學籃球聯賽史上，首位幫助兩支不同球隊奪冠的球員；且在大二即獲選UAAP大學籃球聯賽年度最佳進步球員以及年度最佳五人，里維羅於場上展現華麗球風著稱，以精彩的「歐洲步」讓人留下深刻印象，可謂備受期待的年輕新秀。

除了籃球賽場上表現精彩外，里維羅從2016年參與籃球實境節目《Nike Rise Philippines》開始斜槓藝人身分，參與多部戲劇、電影、廣告拍攝的演出，外型帥氣亮眼的他，擁有廣大粉絲支持，IG粉絲人數已突破110萬，他也特別與粉絲們喊話：「期待在比賽中見到大家，一起到球場為領航猿歡呼加油。」挾帶著高人氣里維羅預計於10月來台，他已迫不及待加入團隊，於新球季貢獻自己所長，也希望各位橙客們能多多進場，為桃園領航猿加油！

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