PLG／簽下菲籍明星球員里維羅　陳信安：球技與拚勁兼具

桃園領航猿官方今(07/04)宣布菲律賓籍後衛里維羅(Ricci Rivero)正式加盟，剛自菲律賓大學畢業的里維羅，選擇PLG開啟職業生涯第一站，也將成為首位以外籍身分加入PLG的亞洲球員，總經理陳信安表示：「無論球技、拚勁與態度，里維羅都是相當優秀的球員。」對此，里維羅感到相當榮幸，也很感謝球團給予的肯定，





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