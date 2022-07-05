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朱俐靜乳癌早逝！多位女星也患病　她住院1月不敵病魔亡

▲女歌手朱俐靜因乳癌病逝（圖／翻攝自朱俐靜臉書專頁）
▲女歌手朱俐靜因乳癌病逝（圖／翻攝自朱俐靜臉書專頁）

編輯中心／綜合報導

2022-07-05 08:16:39

40歲歌手朱俐靜抗癌症兩年，但仍不敵病魔，經家人證實，已在本月3日因乳癌逝世，震驚各界；除了朱俐靜外，演藝圈也有不少女星，罹患乳癌後病逝，主要是因為乳癌難以發現，加上年輕女性易轉移、擴散速度快，被列為全國婦女癌症死亡率第三位。

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據衛福部國民健康局統計，乳癌的發生率及死亡率一直高居首位，「每36分鐘就有1名女性罹患乳癌」，發生高峰約在45至69歲之間，國內每年約1萬6000至1萬8000人罹患乳癌，相當於每天約31位婦女被診斷罹患乳癌、6位婦女因乳癌而失去寶貴性命，是婦女癌症死亡率第三位。而近年來有不少女星，都是因乳癌病逝，2008年被診斷出罹患乳癌末期的歌手阿桑，當年雖放下工作積極抗癌，但癌細胞仍擴散迅速，在診斷出乳癌過半年後就病逝，得年34歲。

▲星座專家薇薇安，預測8、9月豬哥亮還會暴走，導致和謝金燕間老死不相往來！（圖／翻攝自薇薇安臉書，2016.05.21）
▲星座專家薇薇安，在2016年11月底傳出病逝。（圖／翻攝自薇薇安臉書）
知名星座專家薇薇安，則是在2016年11月底傳出病逝，而他發現罹癌時，已是乳癌末期，因來不及開刀治療，住院一個多月就病逝，得年43歲，讓友人相當悲痛。另外，在《麻辣鮮師》飾演「格格」而走紅的後藤希美子，2018年透過在台友人證實，他已於2016年1月因乳癌去世；還有同樣為歌手的藝人姚貝娜、林晏如，也都因乳癌英年早逝，留給外界無限追憶。

事實上，乳癌一直都是台灣女性癌症發生率首位，平均每天都會有31人診斷出乳癌，過往在節目當中，也有醫師建議民眾，如果在自家發現乳房的硬塊出現「2徵兆」時一定要儘速就醫，以免病情惡化。（編輯：林莞茜）

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▲國健署建議，有乳癌家族史、跟45歲以上女性，應每兩年就接受一次乳房X光檢查。（圖/國健署官網）

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