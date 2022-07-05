音樂人曝朱俐靜罹癌對話 不悔發片「若走了當作紀念」
從超級偶像選秀奪冠出道的女星朱俐靜（miu），年僅40歲驚傳乳癌病逝，震驚演藝圈，當初對朱俐靜的印象只停留在唱芭樂歌的音樂人黃婷，與她花費3年合作第三張專輯《來日方長》，建立深厚友情，得知好友病逝，心情極度悲痛，在臉書發文曝光昔日對話。
黃婷還原當時情境，朱俐靜坐在輪椅上，告知罹癌的噩耗，讓她錯愕不已，理性地問：「那專輯還做嗎？」朱的眼神裡沒有懷疑，說；「當然更要做。如果走了，就是紀念；如果沒走，就想要一直唱下去。」更表示.唱歌就像本能一樣，不曾懷疑過，如果可以，想要一直唱下去。
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黃婷透露相處期間，朱俐靜暢談罹癌的心路歷程，用樂觀去看待沉重情節，臉上總是掛滿笑容，偶爾也會悲嘆「為什麼是我」、「又沒做錯什麼」，這些心境都被寫成歌裡，錄音時朱俐靜數度哭到無法繼續，卻始終保持積極態度，尊重每個工作人員，堅持做出好作品，過年時還送她親自手繪的卡片，沒想到幾個月沒聯絡，收到天人永隔消息。
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她讚美朱俐靜個性開朗又溫暖，永遠體貼不想麻煩別人，儘管被病魔摧殘，始終沒有把負能量帶給身邊的人，人生有緣可以一起做音樂，是前世修來的緣分，可惜沒能走得更長遠，感謝朱俐靜用生命教她「珍惜當下的一切」。
和朱俐靜感情很好的主持人LuLu，也在臉書抒發心情，形容好友總是溫柔又善良，無法接受她的消失，懇請外界「用最溫柔並且不打擾的方式來追憶這位好姐姐」，讓她的家人保留一些空間，統整好訊息再一併通知大家。