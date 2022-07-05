台積電回神！台股早盤漲270點 網通、元宇宙、能源股夯
美股國慶日休市，台北股市今（5）日開盤跳空開高，早盤一度漲270點，來到14488點，漲幅1.5%以上，不過之後漲幅縮小，約漲150點。權值股台積電早盤漲11元，來到451元，聯電也漲2.8%，鴻海與聯發科同樣漲2%以上。其他，網通設備、元宇宙、太陽能、風電與生技醫療族群也跟著強勁走揚。
台北股市今天開盤漲128.48點，加權股價指數以14345.54點開出，早盤一度漲270點，來到14488點，漲幅1.5%以上。權值股台積電早盤漲11元，來到451元，漲幅1.5%左右。聯電也漲2.8%，來到39.25元。鴻海6月、第二季、上半年營收皆創歷年同期新高，今股價也走揚漲2.5%，來到103元。聯發科同樣回穩漲2%左右，來到623元。
另外，華碩、宏碁漲2%，友達、群創漲3%，國巨也漲4%以上，來到290元。世界先進漲幅同樣也有4%，來到70.8元。網通設備表現搶眼，仲琦飆漲停，星通、訊舟、建漢、台揚、正文、台林、中磊、友勁漲2到4%。元宇宙概念股也紅通通，宏達電爆大量漲7%，來到59.1元。同集團的威盛也漲5%，建達飆漲停。其他，位速漲4%，鈺創、驊訊、健策與威鋒漲2到3%。
太陽能族群也超旺，元晶、安集漲7到8%多，茂迪、達能、國碩、碩禾、聯合再生漲4到5%。風力發電表現也不俗，華城、士電、東元、永冠-KY、春雨、永記、大亞漲1到4%左右。生技醫療也回穩，浩鼎反彈漲6%，合一漲5%，中裕、泰福-KY、中天漲4%。