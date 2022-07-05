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電動自行車新規上路！移民署攜手就業中心向移工宣導

▲移民署彰化縣服務站透過越南語及印尼語通譯現場翻譯，宣導與移工切身相關的資訊。（圖／移民署提供）
▲移民署彰化縣服務站透過越南語及印尼語通譯現場翻譯，宣導與移工切身相關的資訊。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-05 10:51:05

新規上路，總是會擔心因為語言問題而不了解法規的移工朋友們觸法。移民署彰化縣服務站與勞動力發展署中彰投分署彰化就業中心近日舉辦移工法令宣導活動，宣導內容包含電動自行車新規定、防疫資訊、地下匯兌問題及非法工作罰則等當前最新的法令規定，避免移工朋友因資訊不對稱而觸法，在台能安心工作、快樂生活。

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隨著疫情逐漸趨緩，移民署彰化縣服務站特別結合彰化就業中心，利用每周四移工轉換雇主承接協調會，透過越南語及印尼語通譯現場翻譯，宣導與移工切身相關的資訊。因電動自行車是許多移工及外籍人士重要的代步工具，為提升移工朋友交通安全意識，特別宣導近期公布修正的「道路交通管理處罰條例」電動自行車騎乘規定。

未來電動自行車需合格掛牌並投保強制責任險才能上路，騎乘沒有合格標章的電動自行車將遭沒入，擅自改裝合格的電動自行車將最高處新臺幣5,400元；此外也提醒酒後騎乘電動機車將觸犯公共危險罪，千萬不要因酒後騎車肇事造成遺憾而影響工作。

另最近也查獲多起外籍人士以地下匯兌方式匯錢回家鄉的案件，提醒移工朋友應透過合法的外匯銀行，或合格代辦移工薪資結匯管道辦理，安全有保障；在場的越南籍阮姓移工表示，身邊許多朋友都以電動自行車代步，常因不熟悉台灣交通法規而觸法，一定要趕緊把這些最新的資訊提供給身邊的朋友。

彰化縣服務站站主任林弘志表示，移民署秉持著簡政便民的立場，針對仲介代辦外籍移工居留申請或延期等案件，已全面採行網路線上申辦，不再受理臨櫃申請，並持續推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，鼓勵尚未施打疫苗的移工儘速施打疫苗，保護自己也保護他人，移工朋友也可加入「[email protected]移點通」即時獲得各項資訊，保障自身權益，安心在台工作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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