電動自行車新規上路！移民署攜手就業中心向移工宣導

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未來電動自行車需合格掛牌並投保強制責任險才能上路，騎乘沒有合格標章的電動自行車將遭沒入，擅自改裝合格的電動自行車將最高處新臺幣5,400元；此外也提醒酒後騎乘電動機車將觸犯公共危險罪，千萬不要因酒後騎車肇事造成遺憾而影響工作。
另最近也查獲多起外籍人士以地下匯兌方式匯錢回家鄉的案件，提醒移工朋友應透過合法的外匯銀行，或合格代辦移工薪資結匯管道辦理，安全有保障；在場的越南籍阮姓移工表示，身邊許多朋友都以電動自行車代步，常因不熟悉台灣交通法規而觸法，一定要趕緊把這些最新的資訊提供給身邊的朋友。
彰化縣服務站站主任林弘志表示，移民署秉持著簡政便民的立場，針對仲介代辦外籍移工居留申請或延期等案件，已全面採行網路線上申辦，不再受理臨櫃申請，並持續推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，鼓勵尚未施打疫苗的移工儘速施打疫苗，保護自己也保護他人，移工朋友也可加入「[email protected]移點通」即時獲得各項資訊，保障自身權益，安心在台工作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。