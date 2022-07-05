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66歲陳美鳳被酸整壞了！高EQ回應4字圈粉

▲陳美鳳66歲依舊保養得宜。（圖／儂儂雜誌提供）
▲陳美鳳66歲依舊保養得宜。（圖／儂儂雜誌提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-05 11:54:432022-07-05 11:58:22

66歲的「美魔女」陳美鳳，已經成了凍齡傳奇，保養得宜的她，走上金曲獎紅毯依舊豔光四射，絲毫不輸新生代女星，她近日接受《儂儂雜誌Bella》專訪，暢談處事態度，提及面對年華老去，保持年輕的祕訣，「每個人都會老，你必須去接受，但心態不一定要跟著年紀走。

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▲陳美鳳認為保持年輕的祕訣是心態。（圖／儂儂雜誌提供）
▲陳美鳳認為保持年輕的祕訣是心態。（圖／儂儂雜誌提供）
這幾年粉絲挖出不少陳美鳳當年美照，隨著各個年紀轉變，從黝黑皮膚的豔麗辣妹，成為成熟風格的娛樂大姊大，她笑說「我看到以前的自己也會嚇一跳！覺得當時清純無敵、穿得很辣，什麼都沒在怕！也要謝謝當時的自己，造就今天的我對任何事情都充滿好奇心。

女人的外貌總是話題，陳美鳳看得很開，遇到網友狠酸「整成這樣、都變了、腫成這樣」，看過大風大浪的她，不跟酸民開槓，選擇尊重他們的言論自由。通常只回「謝謝指教」，高EQ做法相當圈粉，她也認為觀眾大多數還是很善良，「我的個性就是不喜歡吵架或跟人家有爭執，如果網友的言論真太超過，那我也就只是不歡迎他再來，其它留言我都還可以接受，就當作讓他們舒舒壓吧！

▲陳美鳳對酸民的批評，都以「謝謝指教」回應。（圖／儂儂雜誌提供）
▲陳美鳳對酸民的批評，都以「謝謝指教」回應。（圖／儂儂雜誌提供）
每次一發文就會引發話題，陳美鳳的一舉一動，都是網路焦點，儘管失去部分隱私，她同樣以開闊的心去面對，並不擔心，「像我有時候去吃個麵，被老闆認出來的時候，他還會多弄個黑白切送我！」粉絲要求合影，她全都來者不拒，「我做藝人已經好幾十年了，如果沒有人想找我合照，我可能就要檢討了！有人認出我想跟我拍照的話，我都很樂意，我可以在街上巧遇喜歡我的人，這也是一件很幸福的事。」

▲雖然有過不愉快的婚姻，陳美鳳認為愛情還是很重要。（圖／儂儂雜誌提供）
▲雖然有過不愉快的婚姻，陳美鳳認為愛情還是很重要。（圖／儂儂雜誌提供）
揮別一段不愉快的婚姻，單身的陳美鳳過得充實，工作、朋友、瑜伽、愛犬充滿了生活，對愛情嚮往而不強求，對於另一半的條件想找的是一種自在、但同時不失自我的相處關係。被問到「麵包跟愛情要選哪一個」？曾在感情路上跌跌撞撞的他，依然勇敢的給出「愛情」這個答案，「我算是那種為了愛，就可以讓世界停擺，如果愛情跟事業這兩個要我選，我會先選擇愛情。」

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