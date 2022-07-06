情侶壞壞沒鎖門！激戰一半「門開了」　男友1句她更崩潰

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原PO說，當時她與男友同時看向門口，整個呆住，原來是男友媽開的門，「媽媽以為我們倆在睡覺，也沒多想什麼就這樣進來了，怎麼也沒想到這麼戲劇性的場面會在我身上上演」，後來她也無奈問男友「沒鎖門啊」，男友則回「沒想到阿母會突然開門」。
這也讓原PO超尷尬，心想「完了該怎麼面對男友媽媽」，豈料男友卻還笑出來，要她「別放在心上」，但原PO聽完後更崩潰「怎麼可能不放心上」。後來男友媽則說，「沒事，孩子都大了，這很正常」，同時教訓兒子「怎麼沒鎖門」，尷尬的氣氛才總算化解。不過原PO也提醒「去男友家愛愛真的要鎖好門，就這樣被看到了，真的很尷尬」。
貼文一出，掀起熱議，「…我也是，男友的家人都會直接闖入…完全不會敲門，每次都差點被看到：）秒蓋棉被」、「沒事的。我還有叫床聲、床撞牆，被聽到呢」、「反正我們要壞壞的時候第一件事就是去鎖門，以防這種尷尬的事情發生」、「我只有鎖門才敢脫衣服」、「我是男友媽在男友的垃圾桶裡面看到套套」、「我只在自己租屋處或飯店做那件事，男友家之類的一率拒絕，因為我覺得這樣不太禮貌」。
但也有網友認為，「其實不管怎樣，都應該要先敲門的吧」、「做這種事如果不是獨立租屋，是有家人的話，本來就該鎖門，但，進別人房門也本來就該敲門吧」，對此，原PO也回應「平常媽媽都會敲門，只是這次因為爸爸的客人要估修車費，所以比較急的進我男友房間拿估價單，才無意撞見我跟男友在辦事，如留言有留敲門問題，就不一一回覆囉」。（編輯：郭佩蓉）