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北約：暫無派兵至瑞典、芬蘭計畫

▲北大西洋公約組織表示，瑞典、芬蘭的入盟程序已正式啟動，但北約目前沒有計畫在程序完成時派兵到這兩國。（圖／美聯社／達志影像）
▲北大西洋公約組織表示，瑞典、芬蘭的入盟程序已正式啟動，但北約目前沒有計畫在程序完成時派兵到這兩國。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-07-06 12:09:18

（中央社巴黎5日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）副秘書長吉歐阿納今天表示，瑞典、芬蘭的入盟程序已正式啟動，但北約目前沒有計畫在程序完成時派兵到這兩國。

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北約副秘書長吉歐阿納（Mircea Geoana）在接受電話採訪時說：「我們不打算另外派兵到這兩個國家，因為他們有強大的國防力量，他們有能力保護自己。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週警告，「（北約）如果在那裏（瑞典和芬蘭）部署軍事特遣隊和軍事基礎設施，我們將不得不做出相對的因應，並對那些對我們造成威脅的地方，給予同樣的威脅。」

吉歐阿納說：「我們不打算在這兩個國家（瑞典和芬蘭）設置北約的基地，因為他們的軍事、戰略都十分成熟。」

瑞典和芬蘭的入盟程序在今天啟動，兩國的加盟必須得到北約全部30個成員國國會的同意。

儘管土耳其原則上已經同意讓瑞典、芬蘭加入北約，以換取兩國不支持激進庫德族武裝分子的承諾，但土耳其國會是否會立即同意兩國加盟，仍存有變數。

吉歐阿納說：「我們希望程序能很快地完成。」他並未 訂出明確的時間表，只說「很多國家已經展開」核准的相關程序。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也在今天發表談話，他說：「我盼望盟國能夠快速、即時並順利地完成核准程序。」

吉歐阿納讚揚北約成員國及盟國對於烏克蘭的支持，協助烏克蘭抵抗俄羅斯2月24日對其展開的侵略行動。

但他也坦承，對於武器和彈藥的供應能夠持續多久，「極為擔憂」。

歐洲國家的軍事庫存有限，而且許多國家缺乏長期加速武器生產的能力。

吉歐阿納表示，但製造商「正努力提高產能及創造力，目前為止也運作得很好」；他也提到，西方國家的領導人已一再表達長期支持烏克蘭的決心。

他補充，6月在西班牙馬德里舉行的北約峰會上，「每個人都知道我們在戰略上必須有耐心」。

但隨著俄烏戰爭衝擊能原、食物和金融市場，觀察家已經提出警告，國家領導人可能會面臨國內日漸升高的不滿情緒以及資金壓力。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110706

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