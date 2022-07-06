「拾Hak 時Hug」集結金曲盛宴！演出客家流行音樂魅力
▲715拾Hak 時Hug金曲演唱會資訊。（圖／資料照片）
金曲入圍歌手將在7/15（五）集結台北Corner Max 大角落多功能展演館演出！客家公共傳播機基金會辦理的「拾Hak 時Hug」創作音樂演唱會，邀請到今年入圍金曲獎的客語歌手愛客樂邱廉欽、龔德、徐世慧以及曾金曲獎最佳客語歌手吉那-楊淑喻等人，就是要在7/15晚上7點，用音樂和大家一起舒壓度過Friday night！客傳會表示，演唱會採免費索票，座位僅300席次，目前已超過200多位樂迷索票，大家要趕緊把握最後索票機會，一起感受現代客家流行音樂的魅力！
由客家公共傳播基金會舉辦的客家夏日演唱會「拾Hak 時Hug」，本月15日星期五晚上將在台北市Corner Max大角落多功能展演館演出，客傳會以「出去尞」為主題集結邱廉欽、黃鎮炘、曾仲瑋、邱淑蟬、葉穎、柔米、魏士翔與龔德等歌手演唱客家歌曲，並特別邀請到金曲獎最佳客語歌手吉那-楊淑喻、今年入圍金曲獎最佳客語歌手的徐世慧、排灣族歌手 Kerekelj 禎禎，以及聖露西亞歌手 Keril 韋喆，一同以客語跨界的方式演唱，希望顛覆大家對客家音樂的想像！ ▲「拾Hak 時Hug」金曲演唱會特邀演出歌手。（圖／資料照片）
客傳會指出，本屆金曲獎客家音樂大放異彩，無論是入圍獎項、得獎項目、甚至連舞台上的客語歌曲演出，像是魏如宣和米莎合唱客華組曲，全都展現出令人驚豔的客家音樂實力及魅力，對於想要感受這股現代客家音樂新浪潮的樂迷，絕對不能錯過7/15日仲夏的週末夜晚「拾Hak 時Hug」！
最後，客傳會溫馨提醒，「拾Hak 時Hug」音樂會目前已開放線上免費索票，只要前往「拾Hak 時Hug」活動Accupass網站點選「立即報名」即可參加，但本次演唱會，每人每次僅能領取一張票券，報名成功後即可獲得一組QRCode，現場一律憑票券證明入場，另外，因演唱會現場僅能容納300名觀眾，目前已有逾200人索票成功，想要到場聆聽的人，一定要趕緊把握最後的演唱會席次。
▲「拾Hak 時Hug」金曲演唱會演出歌手。（圖／資料照片） 演唱會資訊：《拾Hak時Hug》SUMMER LOVE CHILL
日期：2022年07月15日
時間：19:00～21:00
地點：Corner Max 大角落多功能展演館（臺北市大安區光復南路102號1樓）
創作演出：邱廉欽、黃鎮炘、曾仲瑋、邱淑蟬、葉穎、柔米、魏士翔、龔德
特邀演出：吉那（楊淑喻）、A May徐世慧、Keril韋喆、Kerekelj禎禎
免費索票入場：
https://www.accupass.com/go/10