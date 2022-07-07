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迷信邪教？澳8歲女童糖尿病惡化　父母竟揪禱告延誤就醫

▲澳洲昆士蘭一名8歲女童因糖尿病身體不適，父母卻只找宗教團體成員為她禱告，延誤就醫6天後導致女童死亡。圖為女童生前畫面。（圖／翻攝自澳洲警方官網）
▲澳洲昆士蘭一名8歲女童因糖尿病身體不適，父母卻只找宗教團體成員為她禱告，延誤就醫6天後導致女童死亡。圖為女童生前畫面。（圖／翻攝自澳洲警方官網）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-07 15:40:25

澳洲今年一月傳出一名罹患先天糖尿病的女童，因為一周未施打胰島素出現不適，父母卻拒絕帶她就醫，反而找宗教團體成員為她禱告而病逝於家中，引發當地輿論嘩然，檢方稍日前調查後以謀殺和虐待等罪名將她的父母起訴，並將宗教團體的12名成員逮捕，一共對14名成人提出謀殺控訴。

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綜合澳洲警方和英國廣播公司（BBC）報導指出，當事女孩伊莉莎白（Elizabeth Struhs）年僅8歲，住在澳洲昆士蘭圖沃柏（Toowoomba），由於天生罹患第一型糖尿病，必須固定時間施打胰島素；今年1月其父親傑森（Jason Richard Struhs）與母親卡麗（Kerrie Elizabeth Struhs）因為並未按照時間替她施針，造成女兒病情惡化。

不過兩人卻沒有在第一時間帶女兒去醫院求救，反而是和宗教團體的12名教友待在家中圍繞著她唱聖歌、禱告，祈禱她能在「神」的力量下康復，伊莉莎白就這樣在教友包圍下痛苦了6天於1月7日才身亡，然而直到1月8日下午5點半左右，當地消防急救單位才接到求救電話。

▲澳洲昆士蘭一名8歲罹患第一型糖尿病的女孩出現不適，她的父母拒絕帶她就醫，反而找來宗教團體成員為她禱告，使女孩被病魔折磨6天致死。圖為澳洲警方逮捕嫌疑人畫面。（圖／翻攝澳洲警方官網）
▲澳洲警方逮捕嫌疑人現場畫面。（圖／翻攝澳洲警方官網）
報導指出，這群教友分別是7名女性和5名男性，年紀最輕的只有19歲，最長的則到65歲，其中8人是女童父母原先上教會認識的教友史蒂文斯（Stevens）家族成員，經過檢調單位半年調查發現，史蒂文斯在指控當地教會腐敗後，便改而參加一個叫做「聖徒」的宗教團體，除了女童父母外其餘成員皆是「聖徒」的一員；警方表示這12名成員都知道伊莉莎白的病況，但他們卻選擇「剝奪女童的就醫權利」，無人提議就醫。

伊莉莎白的阿姨表示，她與女童母親一家已經疏遠許多，僅知道他們一家加入了充滿「恐嚇和控制」的邪教，直到兩人在1月11日被控涉嫌謀殺、虐待與未提供生活必需品後才得知；司法單位在本月依涉嫌謀殺將12名教友逮捕，今（7）日首次開庭，預計本月底還會再次開庭。

此案引發當地輿論，就連承辦該案的警長華茲（Garry Watts）也表示，辦案40年從未看過這樣的事，而此案也刷新了昆士蘭單一兒童謀殺案兇嫌人數紀錄，也是澳洲刑事紀錄上首次出現這類案件。


 

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