迷信邪教？澳8歲女童糖尿病惡化　父母竟揪禱告延誤就醫

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不過兩人卻沒有在第一時間帶女兒去醫院求救，反而是和宗教團體的12名教友待在家中圍繞著她唱聖歌、禱告，祈禱她能在「神」的力量下康復，伊莉莎白就這樣在教友包圍下痛苦了6天於1月7日才身亡，然而直到1月8日下午5點半左右，當地消防急救單位才接到求救電話。
報導指出，這群教友分別是7名女性和5名男性，年紀最輕的只有19歲，最長的則到65歲，其中8人是女童父母原先上教會認識的教友史蒂文斯（Stevens）家族成員，經過檢調單位半年調查發現，史蒂文斯在指控當地教會腐敗後，便改而參加一個叫做「聖徒」的宗教團體，除了女童父母外其餘成員皆是「聖徒」的一員；警方表示這12名成員都知道伊莉莎白的病況，但他們卻選擇「剝奪女童的就醫權利」，無人提議就醫。
伊莉莎白的阿姨表示，她與女童母親一家已經疏遠許多，僅知道他們一家加入了充滿「恐嚇和控制」的邪教，直到兩人在1月11日被控涉嫌謀殺、虐待與未提供生活必需品後才得知；司法單位在本月依涉嫌謀殺將12名教友逮捕，今（7）日首次開庭，預計本月底還會再次開庭。
此案引發當地輿論，就連承辦該案的警長華茲（Garry Watts）也表示，辦案40年從未看過這樣的事，而此案也刷新了昆士蘭單一兒童謀殺案兇嫌人數紀錄，也是澳洲刑事紀錄上首次出現這類案件。