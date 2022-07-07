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我國首例移入猴痘案例病毒基因序列曝　為今年歐美流行株

▲疾管署今(7)日表示，我國首例境外移入猴痘確診個案的病毒全基因組序列已完成分析。（圖／美聯社）
▲疾管署今(7)日表示，我國首例境外移入猴痘確診個案的病毒全基因組序列已完成分析。（圖／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-07 17:19:02

疾病管制署今(7)日表示，今(2022)年6月24日公布之我國首例境外移入猴痘確診個案的病毒全基因組序列(共197,315 bp)已完成分析，結果為B.1西非株基因型，此基因型為2022年歐美流行型別。

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疾管署指出，該病毒全基因組序列已提交至全球共享流感數據倡議組織(GISAID)，病毒株名稱為hMpxV/Taiwan/CVDCDC- 110-231642 /2022。與2018年至2019年全球流行病毒株相較，胺基酸序列有28個不同之處，親緣分析結果與近期歐美國家流行病毒株的序列無明顯差異(參考資料：https://nextstrain.org/)。這些變異位點是否與疾病的嚴重度或是傳染力有關，臨床上尚待確認。

疾管署統計資料顯示，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來至7月7日止，全球累計60國報告至少7,373例確診、3例確診個案死亡(皆發生於非洲)，其中以歐洲及美洲病例數最多，累計病例前五名為英國1,351例、德國1,304例、西班牙1,256例、美國605例及法國577例。亞洲目前韓國與台灣有境外移入病例，新加坡則於7月6日出現首例本土感染案例，但因未見韓國及新加坡公布全基因組序列，尚無法比對彼此差異。

疾管署進一步說明，猴痘傳播對象具侷限性、多為與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或與照顧確診者的醫護人員有關；鑑於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署於6月23日將「猴痘」列為第二類法定傳染病，以強化猴痘的疾病監測及防治，並持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，也積極與國際藥廠洽談採購第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

疾管署提醒，為減少受感染的風險，疾管署已於今年6月30日，將具有本土或不明感染源猴痘個案之44個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」，基於當地可能已具社區傳播風險，若國人前往前述國家/地區旅遊，應避免可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。（編輯：倪浩軒）

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