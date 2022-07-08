巷仔內／泰國BL劇　掌握流量密碼的文化軟實力

我是廣告 請繼續往下閱讀
究竟泰國BL劇有多受歡迎？
根據泰國政府公布的數據顯示，2021年泰國的BL劇市場至少創造10億泰銖的產值，主要銷售至中國、日本、台灣、菲律賓、印尼及拉丁美洲。由泰國商業部國際貿易推廣局在去年六月主辦的「Series Y」線上活動推廣BL產業，吸引了泰國本地10間內容原創公司參與，兩天內賣出3.6億泰銖的版權，三大買家分別為日本、台灣、越南。
泰國向來以性別友善著稱，對於跨性別人士及同性戀者的包容在亞洲都是首屈一指，早在十幾年前就陸續推出「男男戀」為主的戲劇作品，像是2004年的泰劇《愛在8009》、2007年的電影《曼谷愛情故事》及《愛在暹羅》，但要到2020年人氣BL劇《只因我們天生一對》（2Gether: The Series）播出後，BL泰劇才真正揚名國際。這部以大學校園為故事場景，講述兩個清秀帥氣的大男孩因弄假成真產生的男男愛情，雖然劇情內容套路十年如一日，但推出後大受歡迎。製作的泰國GMMTV於2020年2月在YouTube播出後，觀看次數迅速破億；7月在日本國內兩大網路電視平台之一的樂天電視播出，成為當年度日本電影及戲劇排台第一，在日本掀起泰娛風潮，成為一股娛樂新勢力，2020年更被稱為「BL元年」。
為什麼日本粉絲熱愛泰國BL劇？
日媒《FLASH》引述粉絲看法指出，「因為沒有日本人演出，反而更投入故事」、「各種不同性向的人在故事中登場，比日本更會描述同性愛情的日常」，更重要的是，泰國BL劇的世界觀包容力大，對於性傾向態度寬容，甚至無需特別看待，正如大阪annvit西大學性別與性向講師Akiko Hori強調，「BL可以單純作為無性別的愛情故事來觀賞」。
《只因我們天生一對》在日本爆紅後，經營BL劇多年的泰國GMMTV投入更多資源拍攝BL劇，旗下簽約藝人至少20%參與BL劇演出，一半以上的戲劇內容都和「Series Y」有關，並且跳脫出過去多以校園純愛為主的故事，題材上更加百花齊放，在全球為數不多的國家中，很少有國家如同泰國一樣大方擁抱BL題材的戲劇，並且透過這些性小眾的作品在全球發光發熱。BL劇之於泰國，不只是可以賺進大把鈔票的金雞母，更意味著文化軟實力的展現。
泰國文化軟實力的跨國流通
隨著BL泰劇在中國、台灣、日本、韓國、東南亞國家等地的影響力力逐年上升，「Series Y」產業生態鏈每年以40%的速度成長，泰國的戲劇、音樂、明星跟著BL劇熱潮紅遍海內外，泰國政府更計劃將觀光及美食置入戲劇，進行產業間的合縱連橫，效益極大化。部份人士認為，泰國BL劇將是繼韓國K-POP後，又一次國家級的文化軟實力輸出運動。
泰國透過BL劇向全世界傳達了以下的訊息：首先，泰國是個尊重性別平等開放的國家；第二，無論你的性別認同是什麼，都能在泰國BL劇中找到屬於自己的位置；最後一點也是重要的，是要傳達一個共同價值：「愛就是愛，不分性別」。泰國BL劇在發展多年後，終於迎來豐收的季節，小眾但精準的市場取向，在歐美日韓劇包夾中殺出重圍，更重要的是，它所代表不僅有娛樂的效果，BL泰劇熱潮更將泰國長久以來崇尚多元包容的價值推而廣之，成為泰國對外輸出文化的標誌。