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教育部私校諮詢會建議　解散高苑科技大學全體董事職務

▲教育部私校諮詢會建議解散高苑科技大學全體董事職務。(資料照／記者黃守作攝)
▲教育部私校諮詢會建議解散高苑科技大學全體董事職務。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2022-07-08 10:52:01

教育部私校諮詢會於日前召開會議，會中教育部私校諮詢會建議解散高苑科技大學全體董事職務，教育部並將於8月間，召開首次退場審議會，以審議被列為專輔學校的現行狀況。

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高苑科技大學教師教師及職員工自救會代表，休閒運動管理系主任邱翼松表示，該校董事會今(111)年2月上任以來，3次違背捐資承諾，4次企圖停招停辦，故意讓學校列入專案輔導學校，並企圖全面扣減教職員薪水，嚴重侵害該校學生及教職員工權益。

邱翼松說，新董事會從不願繼續捐資，即由前屆董事會手中接辦學校，竟然在董事會會議中，宣布停招五專，並要全校停招，且向教育部及校方表示要分期捐資1億5仟萬元的承諾，卻拖延跳票3次。

邱翼松並說，由於校長趙必孝抗拒董事會的停辦學校、嚴重干預校務、介入校內教師人事介聘，竟然3次解聘校長，而為了選出可取而代之的新任校長，董事會則自行籌組校長遴選委員會，但委員會中的教師代表多數為黑箱作業，多位被列名的教師表示，不知此事或未徵詢其同意，竟被放入委員名單，甚表氣憤。

邱翼松指出，高苑科技大學董事會施壓要全校停止招生，將轉型為長照機構，如成事實，將會影響全校3千多位教職員生之受教權及工作權，因此，該校教師及職員工乃成立自救會，要求教育部立即解散董事會，以維護全校3千多位教職員生之受教權及工作權。

由於新上任董事會未履行捐資承諾，教育部曾令董事會捐資，因今年5月28日前資金未入帳，教育部已發文裁罰董事長50萬元，並給予捐資期限至今年6月30日，但仍未履行捐資，教育部於7月1日召開私校諮詢會，以高苑科大董事會遲未捐資，因此，乃建議解散高苑科大全體董事職務。

高苑科技大學校方說，該校於111、112學年度，將維持正常招生，並將持續積極向政府申請新南向國際產學合作專班，以維持校務正常運作。

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