澎湖追風音樂節8月登場 玖壹壹、告五人重磅卡司開唱
澎湖國家風景區管理處今（8）日宣布，「2022 澎湖追風音樂節」訂於8月13日至9月24日於澎湖觀音亭登場。今年首度結合澎湖東北季風特色，舉辦追風音樂節活動，並邀請到ELLA、玖壹壹、田馥甄、告五人等18組藝人開唱，澎管處邀請全國民眾一起來澎湖，吹海風、聽音樂、品嘗在地海味美食、追著澎湖獨特的東北季風感受音樂節。
「2022澎湖追風音樂節」今天舉辦記者會，邀請金曲創作才女孫盛希獻唱，提前感受澎湖追風音樂節的魅力，並公開音樂節正式演出名單，開幕由ELLA、玖壹壹率先開唱，閉幕則邀請到HEBE田馥甄、告五人擔綱壓軸，主題之夜演出藝人包括八三天、艾怡良、孫盛希、LEO王、婁峻碩、曹雅雯等共18組藝人，卡司陣容堅強，將嗨翻澎湖夜晚，無法親臨現場的民眾，也可以透過TVBS NEWS Youtube頻道收看開、閉幕場次。
澎管處處長許宗民表示，2020年至今受到疫情影響，衝擊澎湖觀光，自防疫政策逐漸鬆綁之際，「澎湖追風音樂節」於今年首度舉辦，盼藉由音樂及活動，讓遊客留下不同的印象。
另外，今年為讓更多人體驗澎湖之美，規劃整合四季主題推出「澎湖四季旅遊」，包括春天的賞鷗季、夏天的石滬季、秋天的奇岩季、冬天的訪古季等遊程，無論哪個季節來到澎湖，都能體驗不同的樂趣。
觀光局自7月15日起針對自由行、團體旅遊、主題樂園等進行補助，每房每晚最高可補助1,300元，期限至今年12月15日止，許宗民鼓勵民眾以秋冬漫遊方式，高CP值玩遍澎湖，期待今年再創一波澎湖旅遊熱潮。
另外，今年音樂節以「澎湖好風光」為主題，點亮活動浪漫氛圍，由國內外藝術家打造繽紛多元燈飾，首次將燈光節轉型為以 「風」、「光」、「音樂」特性結合，打造「澎湖好風光」主題光環境，沉浸式的燈光體驗，前所未見，讓民眾來到會場能夠一起瘋風箏、瘋觀光、瘋音樂、瘋海洋！