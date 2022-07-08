2確診童併發中風！病況曝　醫：及早治療多數預後佳

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大醫院小兒部主任李旺祚說明，中風是少見但可能發生的神經併發症，在台大醫院近期收治2例確診童併發腦中風個案中，其中一名12歲確診男孩發燒併右側麻木無力，有血管病變、腦左側與右邊額葉有病變，是輕微中風，不過在沒有接受特別治療下，肢體無力已逐漸恢復。
另為一名8歲男孩有發燒和局部抽搐、肝腎功能異常，腦波顯示慢波，沒有放電波，且磁振造影顯示發炎反應併局部缺血，並有明顯血管病變，使用瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物治療後，現已出院且恢復良好。
李旺祚說，染Omicron變異株的住院兒童中，神經的併發症並不少見，且腦炎與疑似腦炎個案明顯比原始株高，中風、腦血管病變也都是病童可預見的神經併發症，MIS-C（兒童多系統發炎症候群）也會合併不同神經問題值得關注，及早治療多數都可以有很好的預後。
台大醫院小兒部副主任張鑾英提醒，兒童確診及住院個案多是尚未打疫苗的兒童，想要保護自己有兩個方法，就是戴口罩、施打疫苗，另邊境應做管控，讓病例不要外擴；針對5歲以上陸續開打第二劑，家長疑慮是否該晚點再打，張則喊話「能盡早打就盡早打」，打疫苗就像買保險，越早買越有保障。
「施打新冠疫苗是預防新冠肺炎的有效方式！」台大醫院小兒感染科主任呂俊毅強調，研究顯示，疫苗針對變異株的保護效果雖有下降，但針對重症仍有約7到9成保護力，而2劑疫苗對於預防MIS-C可達大約9成。
台大醫院副院長高嘉宏呼籲，新冠疫苗確實可以預防新冠病毒感染後轉為中重症，有重要的防治效果，且副作用、後遺症相較染疫後的中重症機率更是微乎其微，因此請家長們不用過於擔心，儘早讓兒童施打疫苗提升保護力，並降低中重症機率。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。