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反政府遊行抗議通膨飆　阿根廷總統疾呼團結

▲阿根廷民眾今天在首都布宜諾斯艾利斯街頭進行反政府示威遊行，抗議通膨飆升、國債沉重，遊行隊伍行經總統府門前，總統費南德茲呼籲全國團結。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷民眾今天在首都布宜諾斯艾利斯街頭進行反政府示威遊行，抗議通膨飆升、國債沉重，遊行隊伍行經總統府門前，總統費南德茲呼籲全國團結。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-07-10 17:28:04

（中央社布宜諾斯艾利斯9日綜合外電報導）阿根廷民眾今天在首都布宜諾斯艾利斯街頭進行反政府示威遊行，抗議通膨飆升、國債沉重，遊行隊伍行經總統府門前，總統費南德茲呼籲全國團結。

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路透社報導指，中間偏左的費南德茲（Alberto Fernandez）正面臨執政聯盟中激進左翼日益嚴峻的挑戰，他們希望增加國家的支出，以緩解貧窮和通貨膨脹問題。

上個月，兩個重要的溫和派盟友，離開了費南德茲政府內閣。

阿根廷這個南美洲國家，是大豆和玉米的主要生產國，目前正努力設法因應超過60%的通貨膨脹、披索的貶值壓力、飆升的天然氣進口成本，這些正逐漸耗盡原本就已疲軟的外匯存底。

費南德茲在阿根廷獨立紀念日發表的演說中，呼籲國內「團結」，並要求各黨派為此努力。

他說：「歷史告訴我們，這（團結）是我們在最艱困的時刻，仍應保有的價值觀。」他也指出，在外匯存底處於低點和全球通貨膨脹飆升，「嚴重損害」當地經濟之際，阿根廷必須負起經濟責任。

「我們必須走向財政平衡之路，並穩定貨幣。」

阿根廷幾10年來一直處於經濟危機的循環，該國今年稍早和國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）達成一項440億美元（約新台幣1.32兆元）的債務協議，以取代2018年失敗的計畫。許多人將阿根廷的經濟政策緊縮歸咎於國際貨幣基金。

數以千計的示威民眾在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）街頭遊行，他們舉著「脫離國際貨幣基金」、「滾！基金滾！」，遊行的人們批評著政府，並呼籲不要償還債務。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1110710

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