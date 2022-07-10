慶祝Renault 5問世50周年，Renault精心設計打造R5 Diamant EV concept

我是廣告 請繼續往下閱讀
Renault 5問世於1972年，至1984年停產，在全球銷售超過500萬輛，是Renault史上最暢銷的車款之一，為慶祝Renault 5問世50周年，Renault在社群網站上舉辦了一系列活動，並與知名設計師Pierre Gonalons合作，打造充滿前衛風格的Renault R5 Diamant EV concept，Pierre Gonalons躋身《建築文摘》評價100大領先創作者之一。
Renault R5 Diamant EV concept設計概念來自高級珠寶，除了基本輪廓外，在許多細節上都可以看見寶石元素，例如頭尾燈等，充滿復古與現代融合的樣貌，外觀塗裝使用粉紅色為基底，車底下緣則是輔以金色塗料，在最外層在覆上消光漆，讓車輛在不同光線下呈現不同多層次色彩，在烈日下會有金色感，暗夜中則會略呈現藍色調。
座艙中更是充滿簡潔設計感，簡化多數不必要的配備，包括：車門把手、手搖窗把手，排檔桿，使用鍍金的黃銅、不鏽鋼與耐磨材質，而方向盤可說是全車最酷的部分，方向盤與中央鞍座置物盒都是以Minéral Expertise產Grand Antique d'Aubert紋路大理石，以澆注方式成管狀，在有如藝術品般纏繞成方向盤，造型特殊但不影響操控。
Renault R5 Diamant EV concept除了採用當前最流行的純電力驅動系統，還導入了車門指紋辨識解鎖系統，同時用傳統三環儀錶設計向傳統致敬，但是採數位顯示，提供車速、電量與時間等基本訊息，車內導航與娛樂則是透過手機提供，因此在中控台中央設有專用手機架。而且車內陳設都是以手工組成，包括中控台與座椅是Métaphores手工編織馬毛織品包覆，馬海毛地毯則是由法國位於奧比松僅存掛毯工匠Pinton製作而成，而車外的鍍金飾件，則是由巴黎著名的Bertin-Aubert工作室製成。
Renault在陸續經營Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube等社群網站後，近期也投入TikTok 和 Pinterest，接著也將進入NFT領域，除了Renault R5 Diamant EV concept將拍賣外，其NFT作品也同樣會投入拍賣，預計在9月亮相，拍賣所得將投入Renault為鼓勵年輕世代投入體育與音樂發展的Give Me 5社會責任部門使用。